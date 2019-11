Night of the Proms

Klassik trifft Pop – Arie trifft Chart-Hit

Klassik trifft auf Pop- und Rock-Musik: Die Stars der »Night of the Proms 2019« stehen fest. Top-Künstler geben sich einmal mehr die Klinke in die Hand - den bunten, musikalischen Reigen bestreiten in diesem Jahr Alan Parsons, Al McKay´s Earth, Wind & Fire Experience, Eric Bazilian & Rob Hyman von den Hooters, Leslie Clio, »Mister Music« John Miles und die kanadische Sopranistin Natalie Choquette - wie immer werden dabei die größten Hits der Künstler in Begleitung eines Sinfonieorchesters präsentiert. Bei der »Night of the Proms« treffen Klassik auf Pop, Arie auf Charthit, Anzug auf Lederjacke, Stilettos auf Chucks und Tschaikowsky auf die Hooters. Während das Antwerp Philharmonic Orchestra und der Chor Fine Fleur unter Leitung der brasilianischen Dirigentin Alexandra Arriche eben noch die Klassiker von Brahms, Händel, Verdi oder Bach intonieren, begleiten sie im nächsten Augenblick zusammen mit der Rockband NOTP-Backbone die Legenden der Rock- und Popgeschichte bei ihren größten Hits.

Unter dem Motto »Klassik trifft Pop« beweist der Veranstalter, dass klassische Musik auch außerhalb typischer Klassik-Konventionen funktioniert - dargeboten in einer Form, die so ungewöhnlich wie einmalig ist. Unterstützt durch eine spektakuläre Lichtshow und Großprojektionen wird die Show zum audiovisuellen Vorweihnachts-Happening. Mit der Produzentenlegende Alan Parsons steht dieses Jahr ein alter Bekannter auf der Bühne, denn genau vor zehn Jahren war er schon einmal Gast. Al McKay`s Earth, Wind & Fire Experience wird die »NOTP« in eine einzige große Tanzfläche verwandeln und die Hits der US-Rocker von The Hooters kennt ohenhin jedes Kind (»All You Zombies« oder »Johnny B.«). Und natürlich wird auch John Miles in der 26. Ausgabe der deutschen »NOTP« wieder einen festen Platz im Programm einnehmen. Der Brite mit seinem Welthit »Music (was my first love)« nicht nur die Hymne der Tournee, sondern begeistert seit vielen Jahren das Publikum mit Interpretationen bekannter Hits. ame

Night of the Proms, Donnerstag, 12. Dezember, 20 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart, www.musiccircus.de