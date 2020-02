Notos-Klavierquartett beehrt die Buchner Stadthalle

Seit seiner Gründung im Jahr 2007 wurde das Notos-Quartett bereits mit sechs ersten Preisen sowie zahlreichen Sonderpreisen bei internationalen Wettbewerben in den Niederlanden, Italien, England und China ausgezeichnet. 2017 erhielt das Ensemble darüber hinaus den renommierten Musikpreis »Echo Klassik« als beste Nachwuchskünstler des Jahres. Das große Interesse am Notos-Quartett und seinen außergewöhnlichen Programmen dokumentieren auch zahlreiche Konzertmitschnitte, Interviews und Portraits in Rundfunk- und Fernsehanstalten im In- und Ausland. In der kommenden Saison führen Konzerttourneen das Quartett nach Japan und China sowie in Konzertsäle in Zürich, Berlin, Moskau und London. In der Stadthalle Buchen interpretieren die Musiker am 8. März Werke von Mozart, Martinu und Dvorak.

Notos-Klavierquartett, So., 8. März, 17 Uhr, Stadthalle, Buchen

www.notosquartett.de