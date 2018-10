× Erweitern Die Feisten Seit über 30 Jahren Freunde: Die Feisten.

Rainer und C., besser bekannt als die Feisten, sind seit über 30 Jahren befreundet und machen gemeinsam Musik. Die beiden waren 25 Jahre mit dem Trio ganz schön feist unterwegs, heimsten diverse Kleinkunstpreise ein und waren, wie man so schön sagt, bekannt aus Funk und Fernsehen. Die Feisten kommen mit ihrem neuen Programm »Nussschüsselblues« in die stadthalle.

Die Feisten

Sa. 13. Oktober, 19.30 Uhr

Stadthalle, Künzelsau

www.diefeisten.de