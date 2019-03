Oben Ohne!

× Erweitern Foto: ksk music open / Michael Haussmann KSK music open

Nach dem nahezu regenfreien Traumwetter im vergangenen Jahr darf der kommende Sommer gerne auch wieder heiß und laut werden. Die Festival-Saison 2019 steht in den Startlöchern. Ganz gleich ob rockig oder chillig: unter freiem Himmel lässt es sich mit einem kühlen Getränk in der Hand bei strahlendem Sonnenschein und guter Laune besonders gut feiern. MORITZ weckt mit seinem großen Open-Air-Special schon einmal die Vorfreude auf die kommenden Festival-Fest-Tage ...

Im Stuttgarter Stadion geben sich inter-nationale Pop-Größen wie Phil Collins oder »P!nk« ein munteres Stell-Dich-Ein. Die nationale Rock-Speerspitze heizt bei »Rock am Ring« (Die Ärzte) oder dem Southside-Festival (Die Toten Hosen) gewohnt lautstark ein. Und auf dem Cannstatter Wasen feiert mit dem »Kessel-Festival« ein neuer Event-Hybrid seine Premiere. Die Schlagzeilen der Festival-Saison 2019 schreiben sich quasi von alleine. Dabei treibt der Festival-Veranstalter Live Nation mit seinem »Festival-Passport« den Hype auf die Spitze. Im vergangenen Jahr hatte man mit diesem einmaligen Universal-Ticket weltweit Zugang zu mehr als 100 Festivals – und das für schlappe 999 US Dollar. Ganz gleich ob beim legendären Download-Festival, dem Rock-Werchter (Belgien) oder Sasquatch! Music Festival (USA) – bis hin zu den »Creamfields« in China – dem geneigten Festivalgänger steht die Welt offen. »Musikfestivals sind immer ein besonderes Erlebnis«, umschreibt Lisa Licht (CMO Live Nation) den besonderen Reiz der aktuellen Festival-Kultur. Doch des einen Freud ist des anderen Leid. Jürgen Schlensog, Promoter der »jazzOpen« in Stuttgart, fand zuletzt mahnende Worte für den stetig zunehmenden Einfluss des gigantischen Global Players »Live Nation«. In Groß-Britannien ist Live Nation auf Innitiative der »British Association of Independant Festivals« bereits gar ein Fall für die Wettbewerbsbehörden, da man eine Markt- und Wettbewerbsverzerrung fürchtet. Backstage-Politik, die für den hiesigen Konzert-Besucher bei der Wahl seiner Freizeitgestaltung allerdings vorerst noch eher zweitrangig sein dürfte. Über 152 Millionen Tickets für Live-Konzerte wurden anno 2018 verkauft – die Bruttoeinnahmen der Live-Musik-Industrie belaufen sich dabei auf mehr als 9 Milliarden Euro. Zahlen, zu denen in diesem Sommer auch wieder einige tausende Besucher in der Region ihren Beitrag leisten werden und dabei ordentlich mit Bands wie Metallica (Mannheim), Kiss (Iffezheim), Tom Jones (Ludwigsburg) Ed Sheeran (Hockenheim), Slayer (Balingen) oder Christina Aguilera (Stuttgart) eine große Sommer-Open-Air-Party feiern werden – hauptsache oben ohne eben.