Österreichisches Stimmwunder

Spätestens seit 2014 machte Conchita als Stimmwunder für Österreich im 59. Eurovision Song Contest auf sich aufmerksam. Unvergesslich bleibt ihr Auftritt in gold-schimmernder Robe, während sie den Song »Rise Like A Phoenix« schmetterte.

Tom Neuwirth entdeckte früh, dass in ihm mehr als nur der Glanz eines Mannes steckt und entschloss sich dazu, eine Frau mit Bart sein zu wollen. Das Beste aus beiden Welten vereint Conchita, indem sie ihre beiden Persönlichkeiten klar voneinander trennt. Was die Öffentlichkeit von ihr zu sehen kriegt, ist das Leben der glamourösen Conchita. Neben ihren Solo-Auftritten tourt sie auch mit vierköpfiger Liveband, welche die starke Stimme der Sängerin behutsam wie einen Diamanten auf dem Samtkissen trägt. Der Look ist mittlerweile reduzierter geworden, aber auch in flachen Schuhen ist die Diva sehens- und hörenswert.