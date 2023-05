Ohne Furcht und Tadel

Als Mrs. Whitaker zufällig den Heiligen Gral erwirbt, ahnt sie noch nicht, was auf sie zukommt und staunt nicht schlecht, als am nächsten Tag der edle Galaad in strahlender Rüstung vor ihrer Tür steht, um seine Queste endlich abzuschließen. Diese absurde Kurzgeschichte von Bestsellerautor Neil Gaiman (»Sandman«) beantwortet die Frage, die uns allen schon immer unter den Nägeln brannte: Was wäre, wenn das heiligste Artefakt der Christenheit in den Besitz einer alten britischen Witwe geräte? Die unvergleichliche Illustratorin Colleen Doran (»Snow, Glass, Apples«) findet für Gaimans unbestechlich komische Prosa wunderschöne Bilder, die zwischen Opulenz und Banalität jeden Ton treffen.

ab 01.06., Splitter

www.splitter-verlag.de