Open-Air mit viel Gefühl

Annett Louisan ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen Deutschlands. 2004 wurde sie mit „Das Spiel“ fast über Nacht zu einem Star. Nicht nur die Radiostationen verliebten sich in den federleichten Popsong. Ihr Debüt „Bohème“ erreichte nach sechs Wochen Gold- und nach neun Wochen Platinstatus und wurde damit zu einem der am schnellsten verkauften Alben der deutschen Musikgeschichte. Sechs Alben folgten bis heute, alle erreichten sie die vordersten Chartregionen.

Auch das neustes Studioalbum der Hamburgerin „Kitsch“ weiß zu überzeugen. Neben Liedern auf Deutsch, veröffentlicht Louisan zum ersten Mal in ihrer Karriere auch englischsprachige Songs. So covert sie unter anderem Klassiker wie „Hello“ von Lionel Richie, „(I Just) Died In Your Arms“ von der Cutting Crew und „Bitter Sweet Symphony“ von The Verve.

Die Idee dazu entstand während des Corona-Lockdowns. Für Louisan keine einfache Zeit. Alle Konzerte für das Jahr wurden abgesagt – es waren viele –, plötzlich fand sie sich fast vollständig auf sich selbst zurückgeworfen. „Ich hörte unfassbar viel Musik. Vielleicht so viel wie zuletzt als Kind. Das Zuhören, das Hineindenken in die künstlerische Welt vieler Kolleginnen und Kollegen bildete in diesen Wochen meinen gedanklichen und emotionalen Rückzugsort.“

Annett übersetzt auf „Kitsch“ all diese Lieder in ihre ganz eigene musikalische Welt. Sie gibt jedem einzelnen Song einen neuen Dreh – egal, ob es eine 40 Jahre alte Radio-Nummer ist oder ein Popsong aus der Gegenwart. Sie sorgt für einen Klang, der mit Latin-Rhythmen ebenso spielt wie mit Akustik-Patterns, der zarte Synthies erlaubt, aber auch handfeste Beats – und dabei immer modern und frisch klingt.

Und genau diese Frische erklingt Anfang September auch auf einer der großartigsten Freilichtbühnen der Landeshauptstadt. Annett Louisan spielt am 3. September den kleinen Konzertsommer auf der Freilichtbühne Killesberg. Neben ihr können sich Open-Air-Fans auch auf Auftritte von Thees Uhlmann, Vona und Willy Astor freuen.

Open-Air-Sommer am Killesberg

Thees Uhlmann 01.09.2020, 19:30 Uhr Annett Louisan 03.09.2020, 19:30 Uhr Willy Astor 05.09.2020, 19:00 Uhr Vona 09.09.2020, 19:30 Uhr SpardaWelt Freilichtbühne Killesberg, Stuttgart