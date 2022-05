„Outdoor Liebe“ – neue SWR Instagram- und Youtube-Kanäle

Social-Media-Angebote für Menschen, die das Draußen sein lieben: Mit „Outdoor Liebe“ bietet der SWR ab Mai neue Auftritte auf Instagram und Youtube. Im neuen Instagram-Kanal @outdoorliebe gibt es sei Montag, 9. Mai 2022 jeden Tag Stories, Posts oder Reels rund um die Themen Familienausflug, Outdoor, Naturerlebnis oder Wochenendaktivität im Südwesten. Der Kanal dreht sich um alles, was die Freizeitgestaltung der SWR Nutzer:innen leichter macht. Am Montag, 16. Mai folgt der Youtube-Kanal mit Tipps für den Ausflug ins Grüne. Dafür wird der seit September 2021 aktive Kanal „Raus mit euch“ in „Outdoor Liebe“ umbenannt (youtube.com/outdoorliebe).

„Outdoor Liebe“ auf Youtube

Der neue SWR Youtube-Kanal gibt Ausflugstipps für alle, die gern Neues und Spannendes im Südwesten entdecken wollen. Die Bandbreite reicht von der Schlemmerwanderung mit der besten Freundin über die Tour auf dem Klettersteig für Paare bis hin zum Abenteuerausflug in den Freizeitpark für die ganze Familie. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben so viel zu bieten an Naturerlebnissen, Städtetouren und Kultur.

Der Instagram-Kanal

Der Instagram-Kanal richtet sich in erster Linie an 30 bis 40-jährige Ausflugsbegeisterte, die sich dem Südwesten verbunden fühlen. Er stellt Möglichkeiten vor, mit Freunden oder der Familie draußen unterwegs zu sein, ein Picknick zu machen, Spaß zu haben und die Schönheit der Natur zu genießen. Dazu gibt der Kanal konkrete Ausflugsflugstipps. Serviceaspekte und Unterhaltsames runden das Angebot ab. Zum Beispiel: Welche giftigen Pflanzen sind bei einer Walderkundung zu meiden? Was sollte in den Rucksack gepackt werden für einen Trip durch eine Klamm?

„Outdoor Liebe“ auf Insta und Youtube

Seit Montag, 9. Mai 2022, @outdoorliebe auf Instagram

Seit Montag, 16. Mai 2022 auf youtube.com/outdoorliebe und in der ARD Mediathek