Der Mord an einer Journalistin versetzt die schwedischen Nachrichtenredaktionen in Alarmbereitschaft. Massive Drohungen gegen Vertreter der sogenannten »Lügenpresse« sind längst an der Tagesordnung, doch nun macht ein rechtsextremer Serienkiller ernst und hinterlässt in den Zeitungsredaktionen seine blutige Spur. Bis sich ihm August Novak entgegenstellt - ein hochgefährlicher Gegenspieler, der zum Äußersten entschlossen ist.

»Der Patriot«, ab 14.10., Klett Cotta, www.klett-cotta.de