Patrick Noe im Interview: Zurück nach vorne

Während viele Künstler in der Pandemie zur Untätigkeit verdammt waren, blühte Patrick Noe erst so richtig auf. Nachdem der Limbacher Musiker mit dem Corona-Jahr 2020 in einem gleichnamigen Lied abgerechnet hat, widmet er sich in seiner ­neuen Single »So wie am ersten Tag« dem Thema Beziehungen. Im Gespräch mit MORITZ spricht ­Patrick nicht nur über den ungewöhnlichen Videodreh, er gibt auch einen exklusiven Ausblick auf sein 2022 erscheinendes Debüt-Album ...

Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen?

Gut. Wir haben unheimlich viel gearbeitet, haben mit „So wie am ersten Tag“ eine neue Single releaset mit einem wunderschönen Video. Für mein erstes Album stehen alle Songs, wir sind jetzt noch am mastern und mixen, das Cover steht auch schon und wir hoffen, dass das Album dann im Januar erscheinen kann. Ansonsten freue ich mich darauf, wieder rausgehen zu können und zu spielen. Den ganzen Rest, der letztes Jahr passiert ist, vergessen wir mal.

Du hast mit 2020 ja schon in einem gleichnnamigen Song abgerechnet. Wie blickst du als Künstler auf diese Zeit zurück?

Für mich hatte die Pandemiezeit zwei Seiten. Auf der einen Seite sind mir und allen anderen Künstlern natürlich sämtliche Auftritte weggebrochen und es ging von jetzt auf gleich einfach gar nichts mehr. Man muss auch sagen, dass die Branche ein bisschen vergessen wurde. Es hat einfach noch nie so eine Pandemie gegeben hat, das konnte sich niemand drauf vorbereiten. Auf der anderen Seite hatte ich unglaublich viel Zeit mit meiner Familie und meinen Kindern verbringen können und konnte mich mehr um meine eigene Musik kümmern. Man kümmert sich mehr um das Wesentliche und hat eine neue Wertschätzung dafür, wie zerbrechlich doch alles um uns herum ist.

Der Blick zurück auf eine vermeintlich simplere Zeit, das thematisierst du in deiner neuen Single „So wie am ersten Tag“. Welche Rolle spielt die Vergangenheit für dich?

Ich bin jetzt schon 43. Gefühlt hat man, wenn man jünger ist, immer nach vorne geguckt, aber ab einem gewissen Punkt ertappt man sich dabei, dass man immer häufiger zurückblickt. Das ist ganz komisch. Und gerade bei dem Thema Beziehungen schreibe ich in dem Lied, dass man mal auf den ersten Tag schaut und denkt: „Hey, weißt du noch, wie verrückt wir damals waren? Lass uns das ein bisschen zurückgewinnen.“ Das lässt sich auch auf alles andere übertragen, sei es der Job oder Freundschaften. Der erste Tag ist voller Euphorie und irgendwann setzt der Trott ein.

Auch zu „So wie am ersten Tag“ gibt es wieder ein Musikvideo. Kannst du uns etwas dazu erzählen?

Ich hatte beim Schreiben direkt eine Idee im Kopf. Man muss dazu wissen: Die Frau in dem Video ist tatsächlich meine Ehefrau. Und wir hatten uns überlegt, in einer schönen Altstadt gemeinsam spazieren zu gehen. Meine Frau wollte aber auf keinen Fall im Video zu sehen sein, maximal im Hintergrund, wenn überhaupt (lacht). Das Kamerateam, dem ich die Idee präsentierte, sagte aber: Wir sehen da ganz klar dich und deine Frau, wenn man sich den Song anhört. Da habe ich dann einfach gesagt, alles klar, sie ist dabei (lacht). Musste dann halt nur noch sie davon überzeugen. Das Ergebnis war schon im ersten Schnitt so wunderschön authentisch, das hat dann auch sie schlussendlich überzeugt.

Nun bewegen wir uns in großen Schritten auf dein Debütalbum zu. Wie fühlt sich das an?

Es ist verrückt! Das ist wirklich immer schon ein Lebenstraum von mir. Jetzt habe ich den ersten Testentwurf des Covers bekommen, das war ein ganz, ganz toller Moment. Da sind alle Songs und Ideen drauf, die ich in den letzten Jahren geschrieben habe und es spiegelt meine Musik und meine Entwicklung wider. Deshalb wird das Album auch, das kann ich MORITZ ja jetzt mal exklusiv verraten, „Ich“ heißen.

Du und der bekannte Fanta 4-Produzent Andreas „Bär“ Lesker – seid ihr mittlerweile ein eingespieltes Team?

Als wir damals angefangen hatten, miteinander zu arbeiten, hatte es eine Weile gedauert, bis jeder von uns wusste, wie der andere so tickt. Mittlerweile ist es so, dass wir uns blind verstehen. Ich schicke ihm was zu, er gibt seine ehrliche Meinung dazu ab, aber ich habe alles in allem komplett freie Hand und das ganze Team steht mir mit Rat und Tat zur Seite.

Wie sehr freust du dich darauf, 2022 endlich wieder live auftreten zu können?

Tierisch! Ich hatte in den letzten Monaten zum ersten Mal wieder Auftritte gehabt. Es war erstmal ungewohnt, fühlte sich aber einfach wieder gut an. Das Live-Erlebnis ist durch nichts zu ersetzen.