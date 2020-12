Patrick Noe im MORITZ-Interview: »Das Leben Ist Jetzt!«

Optimismus, Lebensmut und ein bisschen Nostalgie: In seiner Neuen Single »Das Leben Ist Jetzt« ruft der Limbacher Musiker Patrick Noe dazu auf, den Augenblick zu genießen. Im MORITZ-Interview erzählt er, inwieweit Corona ihnals Künstler beeinflusst, dass er gern in Erinnerungen schwelgt und warum er positiv ins neue Jahr schaut.

Patrick, seit deinem letzten MORITZ-Interview ist ungefähr ein Jahr vergangen. Was hast du in dieser Zeit getrieben?

Zwischenzeitlich haben wir ja die Single »Ein Mann ein Wort«, released. Und wir haben natürlich viele Konzerte und einige Singles für 2020 geplant. Eigentlich hat das Jahr auch super begonnen – es waren Termine geplant in Hamburg, Leipzig, Düsseldorf, Halle und auch auf dem Haigern Live. Das wurde leider alles abgesagt. Anfang des Jahres 2020 stand auch ein Verlagsdeal in den Startlöchern, aber auch das wurde erstmal auf Eis gelegt. Auch die Produktionen neuer Songs und Video-Drehs waren erst einmal dahin.

Die aktuelle Situation ist für Künstler besonders schwer. Du gehst aber neben der Musik noch einem »normalen« Beruf nach.

Ja. Ich bin heilfroh, dass ich für ein Hamburger Unternehmen im Vertrieb und Produktmanagement tätig bin. Aber auch da waren wir in Kurzarbeit. Gefühlt hat sich erstmal ein großes Loch in meinem Leben aufgetan – ich hatte auch Pläne mit der Familie. Erstmal musste ich kurz durchatmen. Und dann im Mai haben wir einen neuen Song veröffentlicht: »Lass uns über Liebe reden«. Wir haben dafür im Lockdown Bilder von Fans gesammelt und daraus ein kleines Fanvideo gebastelt. Und danach kam mein Song »Das Leben Ist Jetzt.«

Deine neue Single »Das Leben Ist Jetzt« ist im November erschienen. Wie ist die Botschaft des Songs?

Ich habe gefühlt sechs Wochen gebraucht, um die Situation des ersten Lockdowns zu verarbeiten. Ich bin aber ein generell sehr positiver Mensch und ich dachte mir: Auch wenn es jetzt erstmal so bleibt, dann ist es eben das Leben. In dem Song habe ich auch die Momente im Leben aufgegriffen, in denen man zweifelt. Wenn man in den Spiegel schaut und denkt: fuck werde ich alt. Aber das Ganze kann ich mit einem Schmunzeln sehen, weil ich eigentlich ein tolles Leben habe. Und ich habe überlegt, was ich in dem Song brauche, um gehört zu werden: Das war für mich das »Hallo, Hallo«, das darin immer wieder auftaucht. Man muss sich eben manchmal selbst sagen: »Hallo, das Leben ist jetzt, mach das Beste daraus. Genieß den Moment.«

Du machst den Menschen Mut und forderst auf, den Moment zu leben. Du blickst in deinem Song aber auch in die Vergangenheit. Bist du ein nostalgischer Mensch?

Ja klar! Es gibt immer wieder Augenblicke, in denen ich an die schönen Momente in der Vergangenheit denke. Zum Beispiel an die Mofa-Zeit! Da erinnere ich mich gern dran. Teils bin ich heute wieder soweit und überlege mir ein Mofa zu kaufen und zu restaurieren.

Wenn du den Patrick von vor zehn Jahren mit deinem heutigen Ich vergleichst: Was hat sich am meisten verändert?

Ich glaube, dass mein Ehrgeiz noch stärker geworden ist. Heute bin ich wohl zielstrebiger und fokussierter als früher. Seit ich Kinder habe, fällt viel Unnötiges außen herum weg: Ich möchte keine Zeit mehr verplempern und konzentriere mich aufs Wesentliche.

Du hast eine zweijährige Tochter und einen sechsjährigen Sohn. Wie finden die Papas Musik?

Schön! Die finden es immer gut. Aber meine Frau, die es als erste hört, hat meist etwas zu kritisieren (lacht).

Die Ideen für den Song sind dir zu Beginn des Jahres 2020 gekommen. Inwieweit hatte Corona einen Einfluss darauf?

Die ersten sechs Wochen nach Ausbruch der Pandemie war ich null kreativ, weil ich viel zu verkopft war. Ich kam mit der Situation nicht klar. Ich bin dann aber trotzdem in mein kleines Studio im Keller gegangen und habe angefangen zu schreiben und kam auch recht schnell in den Fluss.

Wie war die Zusammenarbeit mit deinem Manager Andreas »Bär« Läsker?

Wir stehen immer in engem Kontakt. Anfang des Jahres haben wir acht Songs mit ihm besprochen, die wir jetzt fertig in der Schublade haben und an denen wir weiterarbeiten können. Am Ende werden es 16 Songs. Aber diesen Song »Das Leben ist jetzt« habe ich vorgezogen, weil ich ihn einfach so passend fand. Den habe ich an Bär rübergeschickt, wir telefonieren miteinander und dann sind wir uns einig, dass es textlich noch zwei, drei Baustellen gibt. Grundsätzlich sind geht man immer in drei Runden an so einen Song: Man schreibt den Song, nimmt ihn auf und geht dann noch einmal handwerklich daran, und schaut, wo sich noch mehr Bilder erzeugen lassen. Nach dem kreativen kommt für mich der handwerkliche Prozess, wo man ins Detail geht und jede Zeile, jedes Wort überarbeitet. Bei diesem Prozess setzte ich mich gemeinsam mit Bär daran, telefoniere viel mit ihm und frage, an welchen Stellen noch nachgebessert werden kann. Ob die erzeugten Bilder vielleicht noch nicht so gut sind. Denn wenn man selbst einen Song schreibt, ist für einen selbst immer alles klar. Aber der Hörer hat vielleicht noch Fragezeichen im Kopf. Diese sollten zum Teil weg, auch wenn es immer ein bisschen poetisch und offen bleiben muss.

Was ist zuerst da, wenn du deine Songs schreibst: Die Melodie oder der Text?

Meistens kommt zuerst der Text. Ich habe eine Idee oder ein Thema, wie zum Beispiel »das Leben ist jetzt, vergiss mal den Rest.« Und auch die Zeile »aus dem Mädchen neben mir wurde ’ne Frau«. Und darauf wurde der Rest aufgebaut. Dabei hat man schon eine Gesangsmelodie im Kopf. Den Rest baue ich mit meinem Freund und Produzenten Sven Ickinger gemeinsam auf.

»Das Leben ist jetzt« ist deine vierte Single. Wann darf man denn mit einem Album rechnen?

Eigentlich war geplant, 2020 eine EP mit acht Songs herauszubringen. Ich habe aktuell das Glück, zu den wenigen Künstlern in Deutschland zu gehören, die von der Initiative Musik gefördert werden. Ich hatte mir keine großen Chancen ausgemalt. Dort habe ich meine Demos nach Berlin geschickt und konnte die komplette Jury begeistern. Das ist ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Album. Das wird – je nach Situation – im März, April oder Mai erscheinen.

Herzlichen Glückwunsch zur Förderung durch die Initiative Musik. Nach welchen Kriterien entscheidet sie die Bewilligung?

Nach rein kreativen Kriterien. Die Jury schaut, welcher der Künstler den Musikstandort Deutschland kreativ nach außen tragen kann. Das ist für mich ein wahnsinnig großes Kompliment, wenn ich zu denen gehöre, die die Jury für besonders kreativ hält.

Du hattest von deiner Blockade zu Beginn der Corona-Pandemie gesprochen. Wie wirkt sich die Situation aktuell auf dich als Künstler aus?

Man fühlt sich bei allem eingeengt. Beim Schreiben ist es komisch: Man zwingt sich immer wieder in dieses Thema. Wenn man aktuell versucht, kreativ zu schreiben, hat man immer die Themen Corona und Lockdown im Kopf. Davon wegzukommen ist echt schwer. Es passiert eben sonst gerade nicht so viel, daher kann man wenig Songs aufgrund neuer Erlebnisse oder Geschehnisse schreiben. Aktuell blättere ich oft in Schubladen und gucke nach Texten, die ich vor zwei Jahren mal begonnen habe. Oder Notizen von vor zwei, drei Jahren.

Was hörst du aktuell von deinen Fans?

Die Fan-Base ist immer am Wachsen, natürlich leider nicht so schnell wie geplant. Trotz allem bekomme ich sehr viel tolles Feedback. Das schöne ist, dass es sich mittlerweile über ganz Deutschland erstreckt. Ich habe zum Beispiel tolle Fans in Hamburg, dadurch dass Radio Hamburg die Songs schon ein paar Mal gespielt hat. Ich bekomme sehr schöne und positive Zuschriften.

Mit deinem neuen Song machst du sicher vielen Menschen Mut und verbreitest Optimismus. Wie blickst du denn selbst ins kommende Jahr?

Sehr positiv. Wir haben noch eine Single fertig, die »2020« heißen wird. Sie schlägt relativ kritische Töne an und zeigt eine ganz andere Seite – da gibt es textlich ein bisschen auf die Mütze. Das Verrückte dabei ist, dass ich den Text noch vor 2020 geschrieben habe – aber der passt so gut, dass ich ihn unbedingt im neuen Jahr rausbringen wollte. Und natürlich hoffe ich, dass wir mit den Live-Auftritten 2021 – zumindest in der zweiten Jahreshälfte – wieder durchstarten können. Vielleicht klappt es ja auch mit Haigern. Ich wünsche auf jeden Fall allen einen tollen Start in ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2021!

