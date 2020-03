Pietro Lombardi hautnah in Stuttgart erleben

Für den einfachen Jungen aus Karlsruhe wurde "Deutschland sucht den Superstar" zum "Jackpot" – seine Lieblingsphrase, die er während DSDS prägte. Pietro Lombardi gewann die achte Staffel der Erfolgsshow mit Dieter Bohlen.

Pietro Lombardi wurde 1992 als Sohn eines Italieners geboren und wuchs in Karlsruhe auf. 2010 bewarb sich der leidenschaftliche Hobby-Sänger bei „Deutschland sucht den Superstar“ – von Beginn an galt er als Zuschauerliebling, bekam in den Live-Shows stets die meisten oder zweitmeisten Anrufe. Vor allem die weiblichen Fans liebten seine nette, leicht verplante und natürliche Art. Pietro Lombardi tanzte, sang und quatschte sich in die Herzen der Zuschauer und gewann die Show 2011.

Pietro’s Siegersingle „Call my Name“ verkaufte sich binnen einer Woche nach dem Finale von DSDS 300.000 Mal, erreichte Platin-Status und natürlich Platz eins der Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch das Album „Jackpot“ schoss an die Chartspitze in Deutschland und Österreich.

Im Sommer 2017 stürmte er gemeinsam mit Kay One mit "Senorita" erneut die Spitze der Charts und wiederholte diesen Coup im Mai 2018 - diesmal alleine - mit seiner Single "Phänomenal".

Für das 2. Halbjahr 2019 haben Pietro Lombardi und Universal Music die Veröffentlichung eines neuen Lombardi Albums angekündigt. Mit “Nur ein Tanz”, “Bella Donna” und “Macarena” konnten sich bereits alle bislang erschienenen Single-Auskopplungen in den Top 5 der Charts platzieren.

Pietro Lombardi wird zudem auch bei der kommenden Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" erneut als Juror mit von der Partie sein und 2020 auf großer Hallen- und Open Air Tournee zu sehen sein.

Co-Headliner ist Mädchenschwarm Mike Singer

Zweifelsohne gehört der 18-jährige Musiker zu den erfolgreichsten Künstlern seiner Generation. Sobald sein Name erklingt, schmelzen die Mädchenherzen hierzulande dahin. Unfassbar, was erst passiert, wenn MIKE SINGER live und in Farbe auf seine Fanbase trifft: Ohnmachtsanfälle, Tränenausbrüche und ein Kreisch-Dezibel-Pegel, den zuletzt Bands wie Take That, BackstreetBoys oder *N Sync in den 90ern erreichten. Mit 13 startete er seine Musikkarriere, mit 16 hat er einen Major-Plattendeal bei Warner Music in der Tasche. Seine Erfolge – schon jetzt drei ausverkaufte Headliner-Tourneen, zwei #1

Alben, ein MTV EMA und ein Kids Choice Award – geben einen Vorgeschmack auf das, was noch kommt.

Noch nicht einmal Jahr ist es her, seit Mike Singer sein zweites Album „Deja Vu“ veröffentlichte, mit dem er erneut Platz 1 der deutschen Charts eroberte und seinen Status als der deutsche Superstar seiner Generation zementierte – zuletzt erneut eindrucksvoll unterstrichen mit der Auszeichnung als „Best German Act“ bei den MTV EMA. Doch Mike steht nicht still: in den vergangenen Monaten arbeitete er unablässig an neuer Musik.

Das Ergebnis ist sein drittes Album „Trip“, das am 26. April 2019 erscheint. Seit 30.11. können sich die Fans über die erste Single „Taub“ vom neuen Album freuen, begleitet von dem in Las Vegas gedrehten Musikvideo. Am selben Tag können sich die Fans über die erste Single „Taub“ vom neuen Album freuen, begleitet von dem in Las Vegas gedrehten Musikvideo. Der Song bietet die perfekte Einführung in das neue Album, denn er stellt in jeder Hinsicht eine Weiterentwicklung dar. „Madame, wir beide passé / Du bist nicht mehr mein Problem / Ganz egal, wie oft du mir noch schreibst / Ich drück dich weg und auf Play / Bye-bye, ciao bella, ade“, setzt sich der Sänger in dem Song mit einer zerbrochenen Liebe auseinander. „Du liegst neben ihm, doch denkst nur an mich, ja / Glaubst du denn, ich brauch dich noch? / Nein, nein“, stellt Mike trotzig klar, der in den Zeilen ein persönliches Erlebnis verarbeitet: „In „Taub“ geht es um eine Beziehung, die kaputtgegangen ist. Man hat viel zu viel hinterhergetrauert, ist dann aber voll darüber hinweg und es ist ganz egal, was die Person jetzt über einen denkt. Man tut das, was man will und nimmt keine Rücksicht mehr auf sie. Man hat die Person komplett vergessen und ist für sie taub.“

Auch der Support-Act APORED kann sich hören und sehen lassen!

