Platten-Taxi: Schmutzki liefern ihr Album in Stuttgart persönlich aus!

Bevor am Freitag, den 14. September das neue Schmutzki-Album "Mehr Rotz als Verstand" erscheint, kapern die Stuttgarter Punk-Rocker am Donnerstag, den 13. September den Firmenwagen des besten Indie-Plattenladens der Stadt (Ratzer Records) und liefern Fans im Stadtgebiet ihr Album bis ins heimische Wohnzimmer - höchstpersönlich. Lieferando läßt grüßen (nur hat unsere Pizza Rillen).

Um beim Schmutzki-Plattentaxi zu bestellen, rufen interessierte Fans aus dem Stuttgarter Stadtgebiet die Bestellhotline des Ladens an:

TEL: 0711 616352.

In der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:30 Uhr nehmen die drei Bandmitglieder Bestellungen ihres neuen Albums sowie weiterer Platten aus dem Ratzer-Sortiment entgegen und werden diese von 15:00 bis 17:00 Uhr persönlich ausliefern.

Wer keine Lust auf Hotline-Bestellungen hat, ist auch als Besucher im Ratzer Records-Plattenladen herzlich eingeladen - neben einem Plausch mit der Band locken Drinks + signierte Platten.

Adresse: Hauptstätter Str. 154, 70178 Stuttgart

Fan-Nähe schreibt sich das Stuttgarter Trio seit jeher auf die Fahnen. Jahrelang zogen Schmutzki mit ihren unverkennbaren, roten Aufklebern über die Zeltplätze der Festivals der Republik und erspielten sich eine unglaublich innige, loyale Fanbase. Im Sommer 2018 spielen sie auf Einladung der Die Toten Hosen einige der größten Konzerte ihrer Bandgeschichte, im Herbst steht die "Mehr Rotz als Verstand"-Tour an. Den Kickoff bildet am 13.09. eine CD-Release Party im kuscheligen Winzigclub Goldmarks in Stuttgart, für den es nur ein beschränktes Gästelistenkontingent geben wird.