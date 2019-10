»Mero« ist ein junger Rapper aus Rüsselsheim mit türkischen Wurzeln. Er hat sich rasant eine Fanbase aufgebaut, die er zunächst mit Freestyle Handy-Videos begeisterte, nun kommt er am 17. Oktober ab 20 Uhr in die MHP Arena in Ludwigsburg. Mit seinen Singles katapultiert er sich in die Deutschen Charts und astronomische Social Media Höhen. Neben präziser Doubletime Rap-Technik besticht er durch pop-orientalische Klänge und gesungene Hooks.