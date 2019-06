Rock Meets Classic in Reutlingen

× Erweitern Orchester und Band von Rock meets Classic

Das Konzept dieses Rock Meets Classic Konzertes ist eigentlich recht simpel: Ein Chor, ein Symphonie–orchester, und eine Band spielen gemeinsam große Hits der Rockgeschichte und kreieren so eine eindrucksvolle-einzigartige Klangwelt, die die Stärken dieser beiden so verschiedenen Musiksstile gekonnt miteinander vereint.

In der Stadthalle Reutlingen webt das Vokalensemble des Reutlinger Liederkranzes mit Stargast José Carmona, Tenor an der Stuttgarter Staatsoper, zusammen mit der Rock-Band »The Sultans« und der »Jungen Sinfonie Reutlingenw« einen bunten Klangteppich aus Stücken bekannter Künstler.

Der Reutlinger Liederkranz ist seit seiner Gründung 1827 ein integraler Bestandteil der musikalischen Kultur Reutlingens. Der Chor verbindet bis heute scheinbar mühelos musikalische Generationen vom Kinderchor, den »choories« über den Jugendauswahlchor »Chorizon« bis hin zu den männer- und Frauenchören mit derzeit 45 aktiven Sängerinnen und Sängern.Diese große Flexibilität in Alter, Stimmlage und musikalischer Bühnenpräsenz macht sich der Chor natürlich auch zunutze machen und präsentiert am Samstag, den 20. Juli in der Stadthalle Reutlingen eine faszinierende Song-Auswahl unter den Titeln »Adiemus – Songs of Sanctuary« und »Rock meets Classic by RL«.»Adiemus« schafft mit seiner eingänglichen Melodik eine sphärische Stimmung in der sich Chor, Solisten, klassischem Streichorchester und großes Schlagwerk scheinbar spielend miteinander verbinden. Mit seinen mitreißenden Rhythmen ist die Musik von Karl Jenkins ein besonderes Klangerlebnis für die Zuhörer, bei dem keltische Klänge melodisch mit lateinischen und afrikanischen Wortfetzen zu einer einzigartigen Klangwelt verschmelzen.Nach diesem Ausflug in melodische Sphären, wird der zweite Teil des Konzerts deutlich rockiger, steht er doch ganz unter dem Motto »Rock meets Classic by RL«. Der besondere Reiz in diesem Teil liegt in der Verbindung von Rockmusik und klassischem Sinfonie-Orchester. Für die Rock-Musik sorgen in diesem Fall bekannte Genre Größen wie Queen, Bon Jovi, Coldplay und Die Ärzte. Live eingespielt wird die Musik von der »Jungen Sinfonie Reutlingen« und der Rock-Band »The Sultans«. Für den stimmlichen Part sorgen die Chöre des Reutlinger Liederkranzes. Die Soloparts übernimmt der Stuttgarter Tenor-Solist José Carmona. Er stammt aus Guadalajara, Mexiko und studierte Gesang zunächst an der St. Mary’s Academy in Kansas. 2015 kam er das erste Mal nach Stuttgart als er in Telemanns Johannes Passion den Tenor Part übernahm.

Die musikalische Gesamtleitung des Abends übernimmt Thomas Preiß, der Chordirektor BDC des Reutlinger Liederkranzes. Preiß ist seit 2010 Chorleiter im Reutlinger Liederkranz und durch seine langjährige Erfahrung im Chorwesen bestens darin geschult die verschiedenen Chöre und Musikstile scheinbar spielerisch miteinander verschmelzen zu lassen.

Reutlinger Liederkranz –Rock Meets Classic, Samstag, 20. Juli, 19.30 Uhr, Stadthalle Reutlingen

www.stadthalle-reutlingen.de