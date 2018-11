Rocking Daddies – 40 Jahre on Stage

× Erweitern Rocking Daddies

Die Band »Rocking Daddies« feiert ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum und hat besondere Gäste geladen. Am 1. Dezember können Fans der Schwabenrocker und solche, die es werden wollen, im urigen Tübinger Hauptbahnhof einen ganz besonderen Geburtstag feiern. Die Musik der Band ist an Bandbreite wie immer kaum zu überbieten. Von Neil Young über Beatles zu Jonny Cash oder Pink Floyd, die Daddies covern ehrliche Rock- und Bluesmusik der 60iger & 70iger Jahre, haben neue Songs in petto, schreiben und spielen aber auch eigene Lieder. Moritz hat sich mit dem Bandleader Jürgen Sturm getroffen, über alte Zeiten, Bandprojekte und die Jubiläumsfeier gesprochen.

Was sind die Highlights der 40 jährigen Bandgeschichte?

Ein Highlight war sicher für uns als junge Band mit Roger Chapman and the Shortlist bei einem Konzert in Grötzingen/Aichtal auf der Bühne zu stehen. Das andere war 1992 unsere erste große Auslandsreise nach Kairo. Das war toll für uns, das erste mal raus und dann gleich nach Ägypten zu kommen. Unsere großen Instrumentenkoffer wurden sogar auf Waffen untersucht. Als die Zollbeamten dann unsere Gitarren sahen, waren sie beruhigt und wir mussten sogar Autogramme geben (lacht).

Woher kommt der Bandname und seid ihr noch in alter Besetzung?

Als Rocking Daddies anfing, war ich noch Lehrer an einem Gymnasium. Dort habe ich mit einem Kollegen erste Lieder gecovert. Die anderen Mitarbeiter waren begeistert und meinten, wir müssten eine richtige Band gründen. Und natürlich bräuchten wir auch einen richtigen Bandnamen. Zwei von uns waren gerade Väter geworden, daher haben wir uns dann ganz spontan für den Namen »Rocking Daddies« entschieden. Mein Sohn, der gerade zur Welt gekommen und Grund für den Namen war, hat als Erwachsener ab dem Jahr 2012 sogar fünf Jahre als Schlagzeuger bei uns gespielt. Ansonsten bin nur noch ich aus der alten Besetzung da. Die beiden Kollegen an Bass und Gitarre sind aber mittlerweile auch schon seit Anfang/Mitte der 90iger dabei.

Worauf dürfen die Besucher sich am 1. Dezember im Tübinger Bahnhof freuen?

Zuallererst wollen wir eine große schöne Party zusammen feiern, auch als Dankeschön an unsere Fans, die immer noch zu unseren Konzerten kommen. Aber es sind auch Weggefährte von früher da. Fast alle, die einmal ein Teil der Band waren, werden an diesem Abend mit uns zusammen auftreten, auch wenn sie z.B. nur drei Jahre Mitglied waren. Wir als Band sind eigentlich zu viert, aber es werden noch weitere sechs Bandmitglieder von früher hinzukommen. Jeder ehemalige Musiker konnte sich im Vorfeld auch an der Songauswahl des Abends beteiligen. Das wird auf jeden Fall ein abwechslungsreicher Abend, an dem bestimmt auch die einen oder anderen lustigen Anekdoten erzählt werden. Und es wird eine interessante Rückblick-Gallerie mit Fotos und mehr aus den letzten 40 Jahren geben.