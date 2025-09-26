ROCKING SHOCKING Halloween Party, 31.10.25

Schaurig schön – stilvoll schockierend! Die legendäre Halloween-Tradition lebt – und dieses Jahr wird eine ganz besondere Premiere im ­HARRES gefeiert. Halloween-Fans können sich auf eine Nacht voller Energie, Musik und Gänsehaut-Feeling freuen. Für pure Rockpower live on stage sorgt der Headliner ­Perfect Heat. Die Live-Band ist seit Jahren schon die optimale Zusammensetzung aus Musikern aller Genre von Funk bis Pop und R‘n‘B bis Rock um die Stimmung an den Siedepunkt zu führen. Support gibt‘s von Execution – junge Talente mit echtem Biss. Und auf der Aftershow-Party sorgt DJ Sky Sievers für tanzbare Beats bis in die frühen Morgenstunden. Ob schrill, gruselig oder ganz ohne Verkleidung – Kostüme sind ausdrücklich willkommen, aber kein Muss. So feiert man gemeinsam eine unvergessliche Halloween-Nacht voller Sound, Stimmung und schaurig-schöner Highlights. dg

Fr. 31. Oktober, 19 Uhr, HARRES Veranstaltungszentrum

An der Autobahn 60, 68789 St. Leon-Rot, www.harres.de