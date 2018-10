»Rolling Stone Park« ist das neue Schwesterfestival des »Rolling Stone Weekenders« und findet erstmalig am 16. und 17. November 2018 im Europa-Park statt. »Rolling Stone Park« steht für Rock’n Roll mit 4-Sterne-Komfort. Während der Europa-Park sich in der Off-Season befindet und geschlossen hat, finden im hochmodernen Confertainment Center des Freizeitparks mehr als 30 Programmpunkte auf insgesamt vier Bühnen statt. Alle Konzertsäle sind vom Hotel aus bequem mit dem EP-Express, einer Monorail-Bahn, erreichbar. Bei der Fahrt in sechs Metern Höhe kann man einen kurzen Blick in den ruhenden Europa-Park werfen. Hier dürfen sich die Besucher zwei Tage ganz im Zeichen von bester Live-Musik und höchstem Konzertgenuss freuen. Ein umfassendes Rahmenprogramm mit unterhaltsamen Lesungen, Talkrunde mit den Machern des Rolling Stone, Aftershow-Partys, Plattenbörse, Konzertposter-Ausstellung und vielem mehr rundet das Festivalerlebnis ab. Als besonderen Bonus können die Festivalbesucher am Samstagmorgen zwischen 11 und 14 Uhr ganz exklusiv das hochmoderne Flying Theatre »Voletarium« und die neue Kuppel-Achterbahn »Eurosat – CanCan Coaster« nutzen. Konzertbesuch und Freizeitparkgenuss ohne Anstehen ergänzen einander so vortrefflich! Zur Festivalpremiere werden hochkarätige Acts wie The Flaming Lips, Ryan Adams, The Decemberists, Kettcar, Father John Misty, Nada Surf, The Breeders, Motorpsycho, Die Höchste Eisenbahn, Anna Calvi, Ryley Walker, Hudson Taylor und viele mehr erwartet. Rock’n’Roll von seiner komfortablen Seite! Tickets inkl. zwei Übernachtungen und reichhaltigem Frühstücksbüffet sind ab € 189,- erhältlich. Tickets ohne Übernachtung vor Ort sind ab € 69,- (Tagesticket) verfügbar. Alle Tickets können unter www.rollingstone-park.de/public/ bestellt werden.

