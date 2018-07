× Erweitern Foto: CONTRIBUTED

Die Grußbotschaft von Sepultura-Gitarrist und Mastermind Andreas Kisser ist kurz und schlicht - trifft aber dennoch ins Schwarze: »Macht euch bereit, der Messiah setzt sich in Bewegung - bis bald! DESTROY!!!!« Am 21. August präsentieren die brasilianischen Metal-Urgesteine im Sudhaus in Tübingen ihr neues Album »Machine Messiah« live.

Über das ansonsten eher beschauliche Tübingen bricht in diesem Sommer ein schwer-metallisches Brachial-Gewitter aus dem Süden herein.

»Roots Bloody Roots«, »Arise«, das unnachahmliche Motorhead-Cover »Orgasmatron« oder »Refuse/Resist« - Ende der 80er, Anfang der 90er stürmten vier wütende Kids aus Belo Horizonte mit brachialer Geschwindigkeit an die Spitze der härteren (Thrash-)Metal-Szene. Immer einen Tick aggressiver und brachialer als beispielsweise Metallica. Sepultura haben zweifelsohne Metal-Geschichte geschrieben: Ihr Album »Roots« ist die perfekte Verbindung von beinhartem Thrash-Metal und den mystischen Klängen ihrer brasilianischen Heimat. Ein musikalischer Meilenstein, der auch 20 Jahre Später nichts von seiner Intensität verloren hat. Denn auch nach der Trennung von Sänger Max Cavalera und seinem Bruder Igor sind Sepultura um die Ur-Mitglieder Andreas Kisser, an der Gitarre und Paulo Xinto Pinto jr., amBass sowie Front-Riese Derek Green nach wie vor Garanten für heftigstes Moshpit-Futter alter Schule, wie ihr aktuelles Album »Machine Messiah« erneut beweist. »Es gibt sehr viele neue Elemente auf diesem Album und das ist etwas, was wir immer tun«, sagt der sehr zufriedene Gitarrist Kisser. »Wir stecken immer 100 Pronzent Energie und Leidenschaft hinein. Wir besprechen stets alles sehr genau, vor allem dann, wenn es um die Lyrics geht und darum, den besten Weg zu finden, das auszudrücken, was wir den Leuten sagen möchten.«

Bewaffnet mit vermutlich einem ihrer besten Alben seit Jahrzenten und dem Brennen unter den Fingerspitzen wieder voll durchzustarten, scheinen Sepultura anno 2018 wieder erstarkt: »Machine Messiah wird in eine aufgewühlte Welt eintauchen, doch mit seinen extraordinären Inhalten garantiert es, die Seele eines jeden treuen Metalheads zu beleben. Das ist Metal mit einem gigantischen Herz, einem Kopf voll von Inspiration und einem Fuß fest auf dem Gaspedal.«

Das Album ist definitiv spannungsgeladen und umfasst einen breiten musikalischen Spielraum, bleibt jedoch stets fest verwurzelt und tief verankert in der Seele und dem Feuer von klassischem Heavy Metal.Als Vorband mit dabei sind auch die nicht ganz so bekannten, dafür aber mindestens genauso martialischen Jungs von Warbringer, deren harte Sounds den Abend metallisch einläuten.