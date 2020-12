2067 steht die Erde kurz vor der Apokalypse, und die Menschheit kann nur mit künstlichem Sauerstoff leben. Doch dieser führt zu einer tödlichen Pandemie. Die letzte Hoffnung besteht darin, mittels einer Quantenzeitmaschine die Lösung in der Zukunft zu suchen. Die Nachricht aus der Zukunft fordert: »Schickt Ethan Whyte«. Also wird der Tunnelarbeiter Ethan in eine ungewisse Zukunft geschickt...

»2067 – Kampf um die Zukunft« ab 10.12. auf DVD und BD, Koch Films, www.kochfilms.de