Semino Rossi in Mosbach, 23.10.25

Vielleicht werden die besten Musiker abseits der großen TV-Shows geboren: Semino Rossi wusste einst die Menschen als Straßenmusiker zu begeistern, später spielte er vor Gästen in Hotels. Seinen Durchbruch schaffte der in Argentinien geborene Musiker und Sänger in Deutschland schließlich durch erste TV-Auftritte. Mittlerweile ist Semino Rossi einer der bekanntesten Stars der Schlager-Szene und auch in diesem Jahr wieder auf einer großen Tournee mit Konzerten in rund 30 Städten. Der gefeierte Sänger ist für seine unverwechselbare Stimme bekannt. dg

Do. 23. Oktober, 19 Uhr, Alte Mälzerei, Mosbach, www.artmedia-net.de