Seraph of the End

Passend zum Abschluss der Bestseller-Mangas erscheint die Serie zu »Seraph of the End« erstmals als Komplettbox inklusive sämtlicher Extras. In einer postapokalyptischen Welt tötet ein Virus alle, die über 13 Jahre alt sind, während Vampire die Erde regieren.

ab 22.06., Plaion Pictures

plaionpictures.com