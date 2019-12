Silbermond kommt im Februar nach Stuttgart

Mit großen Schritten Richtung Ländle

Bautzen - Berlin - Bühne! Silbermond fühlen sich vielerorts heimisch - am meisten Spaß macht es Sängerin Stefanie Kloß und ihren Jungs derzeit aber mal wieder auf der Bühne. Mit großen Schritten nähert man sich dem Tourstart zur großen »Schritte Live«-Gastspielreise. »Musik zu machen und sie dann gemeinsam auf die Bühne zu bringen – das bedeutet uns so unglaublich vielt«, betont die quirlige Front-Frau.

»Dass sich im Privaten Dinge natürlich auch ändern und weiterentwickeln, ändert daran nichts und macht es ehrlichgesagt sogar noch spannender und schöner«, ergänzt Stefanie Kloß. Seit rund 20 Jahren ist das Quartett aus Bautzen mittlerweile musikalisch aktiv. Zunächst als Schüler-Cover-Band, nach dem bestandenen Abitur ab 2002 dann als Silbermond - inklusive gemeinsamen Umzug nach Berlin, »um als Band voll durchzustarten«.

Der große Durchbruch folgt dann im Jahr 2004 – mit dem Hit »Durch die Nacht«. Das dazugehörige Debüt-Album »Verschwende deine Zeit« wird mit Dreifach-Platin ausgezeichnet, die darauffolgende Single »Symphonie« entwickelt sich zu einem Meilenstein in der deutschsprachigen Musiklandschaft.

Mit deutschen Texten aus eigener Feder, die sich um Themen wie das erste Verliebt-sein, die erste Trennung oder etwa darum, den Richtigen oder auch Falschen gefunden zu haben drehen, trifft die Band den Nerv des Publikums auf Anhieb.Während es immer weiter nach vorne geht und das Gaspedal stets voll durchgedrückt ist, wird die junge Band mit dutzenden von Gold- & Platinawards überschüttet – und unter anderem allein von der deutschen Phono-Akademie mit sieben ECHOs geadelt.

Nach vielen Jahren unter Strom folgt nach dem Album »Himmel auf« eine Zäsur. Silbermond gestatten sich eine Atempause, wagen den Blick zurück, vollziehen einen Management- und Produzentenwechsel und beantworten alle aufkeimenden Fragen mit der Veröffentlichung ihres 5. Studioalbums »Leichtes Gepäck« (2015). Der Titel ist Programm. Silbermond werfen Ballast ab und machen sich locker – erkennbar gereift, reflektierter und selbstbestimmter. Mit dem Dreifach-Gold-Album »Leichtes Gepäck« wird aber auch signalisiert: Das Silbermond-Ding ist noch lange nicht am Ende und startet in Dekade Zwei! Die Band zeigt sich dabei entschlossen, ihre Geschichte weiterzuschreiben … der Blick in den Spiegel und der Blick zurück erweitern jetzt ihr Erzählspektrum. Der Veröffentlichung von »Leichtes Gepäck« folgt der erfolgreichste Live-Zyklus ihrer bisherigen Karriere. Und es zeigt sich: Die ganz spezielle Magie, welche Silbermond von der Bühne herunter verbreiten, bleibt – bei allen Entwicklungen der Band – die große Konstante.

»Als wir mit „Leichtes Gepäck“ so viel auf Achse waren, kam am Ende auch das Heimweh. Aber jetzt ist die Sehnsucht nach der Bühne wieder da und groß. Wir brennen darauf endlich wieder als Band gemeinsam mit unseren Fans zu feiern, und wir freuen uns daher tierisch darauf, es mit der Tour 2020 mal wieder richtig krachen zu lassen«, zeigt sich Bassist Johannes Stolle voller Vorfreude auf die kommenden Dinge. Mit aufgeladenen Batterien sollen endlich wieder die Bühnen der Nation ordentlich durchgerockt werden. Schon mit »Leichtes Gepäck« bewies die Band, dass Mut und künstlerische Weiterentwicklung zusammengehören. Mit dem aktuellen Album »Schritte« präsentiert sich das Quartett noch stärker als eingeschworenen Künstlergemeinschaft, die sich selbstbewusst und souverän nach vorn bewegt.

