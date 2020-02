Simple Minds: »40 Years of Hits« in der MHP Arena Ludwigsburg

Die Simple Minds sind musikalische Pioniere – und das seit 40 Jahren. Sie haben die PostPunk-Ära bestimmend geprägt, als der wütende Krach von 1977 in tausenderlei Sounds zersplitterte. Sie haben den stylischen Art-Rock von David Bowie genauso organisch in ihre Songs übernommen wie die elektronische Disco-Mucke von Donna Summer. Sie haben sich und ihre Musik vielfach gedreht, verwandelt und erneuert. Die Simple Minds wurden zu einer der größten Bands des Planeten, standen mit ihrem Überhit »Don’t You (Forget About Me)« an der Spitze der US-Charts. »Ich bin immer sehr stolz, wenn die Leute fragen: Welche Simple Minds meinst du? Die Avantgarde, die Art-Rocker, die Popband, das Ambient-Projekt, die Instrumentalgruppe, die politischen Texter, die Folker, die Stadionrocker? All diese Stile gleichzeitig zu beherrschen war immer die Quintessenz der Simple Minds und etwas ganz Besonderes«, betont Sänger Jim Kerr.

Simple Minds, Samstag, 21. März, 20 Uhr,

MHP Arena, Ludwigsburg, www.musiccircus.de