Singen für alle mit Patrick Bopp, 03.10.25 & 28.11.25

»Aus voller Kehle für die Seele« ist ein musikalisches Event für wirklich alle, die gerne singen – egal ob Anfänger, Gelegenheits-Sänger oder echte Gesangs-Enthusiasten. ´Es ist kein klassischer Chor, sondern eine ungezwungene Sing-Verabredung, bei der der Spaß im Mittelpunkt steht. Gemeinsam singen, ausprobieren, experimentieren und auch mal scheitern – das ist das Motto des Abends. Die Liedtexte werden auf eine Leinwand projiziert, sodass jede*r mitmachen kann. Der Abend wird moderiert und geleitet von Patrick Bopp, bekannt als Gründungsmitglied der Stuttgarter Vocal-Comedy-Gruppe »Füenf«. Mit seiner humorvollen Art führt er durch das Programm, singt vor, dirigiert und begleitet am Klavier. Gesungen wird alles, was die Stimme hergibt: Von Rock und Pop über Schlager, Volks- und Kinderlieder bis hin zu Rap, Ska und Jodlern. dg

Fr. 3. Oktober, 20 Uhr, Bürgersaal Tamm

Fr. 28. November, 19:30 Uhr, Kurhaus, Bad Rappenau

www.livemacher.de