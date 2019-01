× Erweitern Feierliche Scheckübergabe: Bettina Steinecke (Regierungsdirektorin Landkreis Schwäbisch Hall), Marcus Meyer (Geschäftsführung Kulturstiftung Hohenlohe), Bernd Kaufmann (Sparkasse Hohenlohekreis) und Dr. Matthias Neth (Landrat Hohenlohekreis)

Der Hohenloher Kultursommer geht in die 33. Runde: Am 17. Januar wurde in Künzelsau das Programm bekannt geben, vom 30. Mai bis zum 22. September geht die Veranstaltungsreihe, die nach wie vor ihresgleichen sucht.

2018 war für den Hohenloher Kultursommer mit 80 Prozent Auslastung, fast 13.000 Besuchern und vielen ausverkauften Vorstellungen eine äußerst erfolgreiche Saison. Aus diesem Grund wird für 2019 noch einmal erhöht: 68 Konzerte, drei mehr als im Vorjahr, sind geplant. Die Festivalbühnen verteilen sich auf 34 Städte und fünf Landkreise, selbst im Landkreis Heilbronn (Mockmühl-Assamstadt) findet eine Veranstaltung statt. Drei neue Veranstaltungsorte sind dazu gekommen: die neue Tauberphilharmonie in Weikersheim, die katholische Kirche in Krautheim-Oberginsbach und Schloss Eyb in Dörzbach. Die Ziele sind klar: Die hohe Besucherzahl des letzten Jahres soll übertroffen und es soll noch ein deutlich jüngeres Publikum angesprochen werden.

Nach der letztjährigen Programmlinie „Lieben Sie Mozart?“ lautet das neue übergreifende Thema „Sommerlich Bach“. Elf der 68 Konzerte beschäftigen sich mit den Werken von Johann Sebastian Bach und würdigen, variieren oder interpretieren Kompositionen des Meisters. Manch ein Konzert wählt natürlich die ganz klassische Herangehensweise. Am 30. Juni werden beispielsweise die Goldberg-Variationen im Kloster Schöntal von Ingrid Marsoner gespielt. Es finden sich aber auch weitaus ungewöhnlichere Konzerte gespielt, etwa „Bach in Blue“ am 17. August in der Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall. Daniel Schmahl und die Classic Rebels spielen Bach mit Trompete, Mojito und Hammondorgel.

Auch von Bach abgesehen wird beim Hohenloher Kultursommer in den drei bewährten Kategorien Alte Musik, Klassik und Weltmusik wieder einiges geboten. Erstmalig wird für den Kultursommer sogar eine eigene Komposition vorgestellt. Der Mailänder Komponist Federico Biscione schreibt ein Klavierkonzert, das zur Eröffnung am 30. Mai im Rittersaal von Schloss Neuenstein gespielt wird. Darüber hinaus ist auch der 18. Internationale Wettbewerb für Violine im Kloster Schöntal vom 22. August bis zum 1. September Teil des Hohenloher Kultursommer. Es warten wieder viele grandiose und abwechslungsreiche Konzerte auf alle Musikliebhaber.

Einige kleine Änderungen gibt es bei den kommenden Veranstaltungen: Die Preisstruktur wurde angepasst und die Ermäßigungen für Schüler, Studenten etc. wurden vereinheitlicht, es gibt nun 50 Prozent Preisermäßigung durchgehend für alle Gruppen. Nicht geändert hat sich der Umstand, dass die Sparkassen-Finanzgruppe Hauptsponsor des Hohenloher Kultursommers bleibt – am 17. Januar überreichte Bernd Kaufmann von der Sparkasse des Hohenlohekreis feierlich einen Scheck an Marcus Meyer, den Geschäftsführer und Programmplaner der Kulturstiftung Hohenlohe.