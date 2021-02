Sonja Stoermer: »Liebe muss kein Zufall sein«

Darf man der Liebe auf die Sprünge helfen? Sonja Stoermer sagt: frau darf nicht nur, sie muss! Wenn der Traummann auf sich warten lässt, dann ist es erlaubt nachzuhelfen, statt sich seinem Single-Schicksal zu fügen. Doch was tun, wenn das Projekt Traummann nicht in die Gänge kommt? In ihrem Buch verwandelt Sonja Stoermer die Partnersuche in ein Projekt und beschreibt ihr Vorgehen jenseits von Online-Dating und Zufallsbegegnungen. Authentisch und ehrlich berichtet sie von Flirtpannen, Datingmarathons – und dem Weg zur ganz großen Liebe! Neben einem aktuellen Blick in das, was die Wissenschaft über das Liebesglück zu sagen weiß, warten auch viele Tipps für die Praxis mit konkreten Hilfestellungen.

»Liebe muss kein Zufall sein« bereits erhältlich, epubli, www.epubli.de