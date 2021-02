Es ist unerträglich heiß in den Straßen von New York. In Harlem steigen mit den Temperaturen auch die Aggressionen. Rap-Musik und lautstarke Diskussionen geben den Ton an. Im Mittelpunkt der schwellenden Konflikte stehen die Pizzeria des Viertels und ihr Besitzer, ein streitbarer Italiener. Ein falsches Wort genügt und in der Sommerhitze bahnt sich die unterdrückte Gewalt ihren Weg...

»Do the Right Thing«

ab 11.02. auf BD, Universal Films

www.universalpictures.de