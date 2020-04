»Eine Sprachliche Heimat« – 25 Jahre Annâweech

Annâweech – das sind Molle, Frett, Gassi, Harry und Boudsch. Bereits seit 25 Jahren stehen sie unter diesem Namen auf den Bühnen der Regionen und vermitteln durch ihre Musik das, was Hohenlohe ausmacht.

Mit der »Freetime Schwoofband« fing alles an. Von 1979 bis 1995 spielte sie überall dort, wo Tanz- und Unterhaltungsmusik gefragt war, Cover bekannter und beliebter Songs. Als sich das Ende der »Freetime Schwoofband« ankündigte, unter anderem auch, weil der Bassist auswanderte, beschlossen die Mitglieder, noch eine CD zu veröffentlichen – »damit irgendwas von uns übrig bleibt.« Molle alias Frank Winkler, Sänger, Gitarrist und Kopf oder besser: Bauch der Band, erinnert sich: »Auf irgend einem mysteriösen Weg ist diese CD zum damaligen SDR gelangt und daraufhin wurden wir eingeladen. Aber wir konnten dort ja nicht erzählen, dass es uns als Band nicht mehr gibt. Also haben wir uns ein Konzept ausgedacht. Und den Namen. Wir wollten keinen Bandnamen, den man einfach wieder vergisst, also haben wir uns für ein Wort entschieden, das in Hohenlohe ohnehin in aller Munde ist – »annâweech« (trotzdem) ist ein Allerweltswort und hat wunderbar gepasst. Einer ist gegangen, und wir haben annâweech weitergemacht. Genau das haben wir erzählt, und so haben wir es dann auch gemacht.«

Der Erfolg stellte sich dann schnell ein, nach zwei Jahren folgte schon die zweite CD bzw. das erste Annâweech-Album. »Am Anfang haben wir wirklich alle zwei Jahre eine CD veröffentlicht, aber das hält man irgendwann nicht durch. Momentan arbeiten wir auch gerade wieder an einer neuen, aber die ist schon fünf Jahre in der Mache.«

Anders als beim ursprünglichen Bandprojekt wird bei Annâweech wert auf eigene Songs gelegt, sowohl die Melodien als auch die Texte, verfasst auf Hohenlohisch, werden von Frank Winkler und Peter Botsch alias Boudsch geschrieben. »Das ist zwar der härtere Weg, aber es ist der Weg, den wir gehen wollten. Und das hat sich auch bewährt.«

Das hohenlohische Element ist das Aushängeschild von Annâweech: »Wir geben den Menschen eine sprachliche Heimat«, erklärt Frank Winkler. Aber: »Man muss aufpassen, denn das Hohenlohische ist auf kleinstem Raum unglaublich different. Wir können natürlich nicht den gesamten Hohenloher Sprachraum abdecken, aber

witzigerweise ist es uns gelungen, von allen akzeptiert zu werden. Gerade am Anfang hatte ich bei den Ost-Hohenlohern ein wenig Bedenken, da sie völlig anders reden. Aber wir wurden dort immer mit offenen Armen empfangen. Wir haben sogar eine CD aufnehmen auf der alle hohenlohischen Hauptströmungen vertreten sind.«

Und für die Zukunft? »So lange wir gesund sind, machen wir auch weiter. Und wir hören auf keinen Fall vor den Stones auf. Wir erheben nicht den Anspruch, supertolle Musiker zu sein, aber wir sind Entertainer und Geschichtenerzähler, und damit wollen wir so lange weitermachen, wie es geht.«