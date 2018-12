Star Wars in Concert »Das Imperium schlägt zurück«

× Erweitern Foto: 2018 & TM LUCASFILM LTD. All RIGHTS RESERVED Star Wars in Concert Imperium schlägt zurück

Die »Star Wars Film Concert Series« mit John Williams’ live gespieltem Original-Soundtrack wird nach dem Erfolg des ersten Films am 27. Januar mit »Star Wars: Das Imperium schlägt zurück« in der Liederhalle in Stuttgart fortgesetzt.

Mit »Star Wars« und »Der weiße Hai« brachte Komponist John Williams in den 70ern das klassische Sinfonieorchester und die Leitmotivtechnik nach Hollywood zurück. Mit »Das Imperium schlägt zurück« schuf Williams sein vielleicht größtes Meisterwerk, das in einer Karriere, die unter anderem die Musik zu »Jurassic Park« und »Schindlers Liste« beinhaltet, eine nicht zu unterschätzende Leistung ist. In der Fortsetzung zu George Lucas‘ Sternensaga, bei der der Star-Wars-Schöpfer allerdings nicht mehr selbst Regie führte, sondern Irvin Kershner die Umsetzung anvertraute, jagen die Agenten des Imperiums unter Führung des gnadenlosen Darth Vader die Rebellen um Luke Skywalker, Han Solo und Prinzessin Leia.

Die Helden befinden sich praktisch den ganzen Film über auf der Flucht und müssen lernen, mit Niederlagen umzugehen. Dies spiegelt sich in der Musik des Filmes wider: Williams bringt fast alle musikalischen Themen des ersten Films, etwa das Machtthema, die Rebellen-fanfare oder das ikonische Hauptthema, zurück, doch das mit Abstand dominantesten Leitmotiv des zweiten Star-Wars-Films, das alle anderen überschattet, ist der Imperiale Marsch, der zugleich als Darth Vaders Thema fungiert und nicht nur eines von Williams‘ markantesten Werken ist, sondern eines der markantesten Stücke der Filmmusik insgesamt. Als Gegengewicht zum blechbläserlastigen Militarismus von Darth Vaders Thema fungieren die beiden neuen Leitmotive, die Williams der aufkeimenden Liebe zwischen Han Solo und Prinzessin Leia sowie dem 900 Jahre alten Jedi-Meister Yoda zugeordnet hat. Ersteres ist ein Liebesthema im Stil klassischer Hollywoodfilme, das auf Prinzessin Leias Thema aufbaut, Letzteres eine verspielte Melodie mit Verwandtschaft zum Machtthema. Gespielt wird diese ikonische Filmmusik am 27. Januar in der Liederhalle vom Pilsen Philharmonic Orchestra, das es wie kein zweites versteht, das Geschehen auf der Leinwand musikalisch perfekt in Szene zu setzen.

Seit seinem Mitwirken bei einer Live-Aufführung des Films »Fluch der Karibik« im Jahr 2012 ist es ein gern gesehener musikalischer Partner bei zahlreichen internationalen Filmmusikprojekten. Auch im Bereich der klassischen Musik ist das Pilsen Philharmonic Orchestra ein renommierter Klangkörper.Die Leitung übernimmt Christian Schumann, 1983 in Freiburg im Breisgau geboren, der sein Debüt im März 2010 an der Bayerischen Staatsoper feierte. Seitdem leitete er diverse angesehene Klangkörper, etwa das Beethovenorchester Bonn, die Münchner Symphoniker, das Bayerische Staatsorchester oder das MDR Sinfonieorchester. Für Star-Wars- und Filmmusikfans verspricht die Live-Aufführung dieses Soundtracks ein Ohrenschmaus ohnegleichen zu werden.

