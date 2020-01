Stuttgarter Saloniker. Neujahrskonzert in Mosbach

Für ein gelungenes Neujahrskonzert braucht es in erster Linie klangstarke Salonmusik und ein begeistertes Publikum. Beides findet am 16. Januar in der alten Mälzerei zueinander, wenn unter der Leitung von Kapellmeister Patrick Siben die Stuttgarter Saloniker mit viel Charme und Witz durch ihr vielfältiges Programm führen. Das Repertoire der Stuttgarter Musiker reicht von der klassischen Konzert-Ouvertüre über die Operette mit den traditionellen Neujahrskonzert-Strauß-Walzern, bis hin zu Early Jazz und Swing. Der besondere Saloniker-Sound vereint solistisch-luftige Nuanciertheit und orchestrale Klangfülle, da die Stuttgarter Saloniker prinzipiell »unplugged« und rein instrumental spielen. Karten gibt es schon jetzt im Vorverkauf, Einlass an diesem Abend ist um 19:30 Uhr.

Neujahrskonzert mit den Stuttgarter Salonikern

Do. 16. Januar, 19:30 Uhr, Alte Mälzerei, Mosbach