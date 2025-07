Süddeutsche HiFi-Tage 2025: Das Klang-Event des Jahres, 20. und 21.09.25

Die Süddeutschen HiFi-Tage kehren zurück – mit noch mehr Ausstellern, spannenden Produktneuheiten und einem Hörerlebnis, das unter die Haut geht. Musikbegeisterte und HiFi-Freunde im süddeutschen Raum – und über die Grenzen hinaus – sind herzlich zu den Süddeutschen HiFi-Tagen ins Le Méridien Stuttgart eingeladen. Die gut erreichbare Location bietet viel Raum für zahlreiche Aussteller hochwertigster Audiokomponenten, Lautsprecher, Kopfhörer, Zubehör und allem, was das Hobby HiFi so interessant und vielseitig macht. Die Besucher können sich auf zwei Tage voller Innovationen, Klangkultur und Austausch mit den führenden Marken der Branche freuen.

Statt virtueller Produktvorstellungen ohne den so wichtigen Klang- und Haptik-Check erleben die Besucher im Le Méridien Stuttgart am 20. und 21. September alle angesagten Trends live und hautnah. Die Veranstaltung ist ab 2025 eintrittspflichtig – für ein noch hochwertigeres Messeerlebnis. Der Ausstellungsbereich erstreckt sich vom Hoteleingang über die Konferenzsäle und Flure bis in zahlreiche individuell präparierte Hotelzimmer.

Experten der Hersteller und Vertriebe stehen den Gästen persönlich Rede und Antwort. Die Liste der teilnehmenden Aussteller sowie Hinweise zu Workshops finden sich auf der Webseite www.sueddeutsche-hifitage.de.

Süddeutsche HiFi-Tage 2025, Samstag 20. & Sonntag 21. September, Samstag 10 bis 18 Uhr, Sonntag 10 bis 16 Uhr, Le Méridien, Willy-Brandt-Straße 30, 70173 Stuttgart, alle Infos: www.süddeutsche-hifitage.de