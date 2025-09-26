SUPERJAM Waghäusel, 25.07,26

Die Eremitage Waghäusel wird am 25. Juli 2026 zur Bühne für einen der heißesten Sommer-Events des Jahres: Beim SUPERJAM Festival 2026 trifft geballte Hip-Hop-Energie auf smoothe Reggae-Vibes. Headliner ist niemand Geringerer als Sido. Der Berliner Hitgarant liefert eine Liveshow voller Klassiker und neuer Hits, energiegeladen und kompromisslos. Unterstützt wird er von Gentleman. Deutschlands international gefeierter Reggae-Artist bringt karibische Wärme und große Hymnen auf die Bühne. Auch Ferris MC – Rap-Veteran mit Kultstatus, bekannt für kompromisslose Bühnenpräsenz, Afrob – eine prägende Stimme des deutschen Hip-Hop, lyrisch stark und live kraftvoll und DJ Desue – Szene-Legende an den Decks, sind dabei – ein Line-up, das Fans von Rap, Dancehall und urbaner Musik gleichermaßen elektrisieren wird. dg

Sa. 25. Juli 2026, Festgelände Eremitage Waghäusel

ebf.events/superjam