Suzi Quatro - Die Queen Des Glamrocks

Die Sängerin ist mit ihrer Band eine Legende. Mit über 50 Millionen verkauften Tonträgern und unzähligen Top 10-Hits zählt sie zu den erfolgreichsten aller Zeiten. Nun nimmt sie die Stadthalle Reutlingen mit auf eine musikalische Zeitreise.

»Can The Can«, »48 Crash«, »Daytona Demon«, »Devil Gate Drive«, »If You Can’t Give Me Love« oder »Stumblin‘ In«: Allein mit einer Liste ihrer Hits könnte man Abende füllen. Suzi Quatro ist seit Jahrzehnten die Stimme des Glamrocks und brilliert musikalisch mit einer Eleganz und Erfahrung, die ihresgleichen suchen. Es ist immer wieder erstaunlich zu erleben, wieviel Power in der Stimme der nur knapp 1,58 Meter großen Künstlerin zu finden ist. Vor allem in ihren Live-Shows beweist die US-Amerikanerin immer wieder ihre großartigen Qualitäten. Seitdem sie 1972 mit ihrem Soloprojekt »Rolling Stone« die ersten Schritte auf dem Weg zu ihrer unglaublich langen und erfolgreichen Karriere gemacht hat, war es genau diese Energie, mit der sie es schaffte, alle Hindernisse zu überwinden.

Grande Dame des Glamrocks

Jeder, der in Suzi Quatro ausschließlich eine Pop-Künstlerin mit Oldie-Status sieht, tut ihr Unrecht: Der Einfluss, den sie während ihrer langen Karriere auf eine Vielzahl von Musikern nahm, ist unbestritten. Suzi Quatro ist »Honorary Doctor of Music« und wurde in die »Hall of Fame« der »Michigan Rock and Roll Legends« aufgenommen, der Adelstitel schlechthin für jeden Rocker. Schließlich hatte auch der »King of Rock`n`Roll« Elvis Presley ihr Talent früh entdeckt und sie auf seine Ranch eingeladen. Bis heute bezeichnet die Amerikanerin es als ihren größten Fehler, diese Einladung ausgeschlagen und ihren Kindheits–Star nicht kennengelernt zu haben.

Wie üblich hat das das Detroiter Allround-Talent aber natürlich nicht aus der Bahn werfen können. Als wahres Kreativitätswunder veröffentlicht sie einen eigenen Gedichtband, designte Weihnachtskarten, trat als Schauspielerin in Film und Fernsehen auf, wie zum Beispiel in der Sitcom »Happy Days«, oder der Kriminalserie »Inspector Barnaby« und war wie selbstverständlich auch am Theater erfolgreich, unter anderem in einer Aufführung von »Annie Get Your Gun«. Darüber hinaus führte sie als künstlerischer Tausendsassa auch als Moderatorin im BBC Radio zwei Jahre lang durch die wöchentliche Sendung »Rockin‘ With Suzi Q«.

Ihr Herz schlägt für die Musik

Suzi Quatro‘s Leben stand also stets ganz im Zeichen der Kunst. Ihr künstlerisches Herz schlägt aber natürlich immer noch für die Musik, mit der für sie alles begann. Nirgends wird das so deutlich, wie bei ihren Live-Auftritten. Wenn sie Klassiker wie »Sweet Little Rock’n’Roller« auf die Bühne bringt und dabei all ihre Erfahrung, ihre Melodik und ihr Können in den Ring wirft, ist Gänsehaut vorprogrammiert. Auch in Reutlingen wird Quatro, die ihre europäische Wahlheimat in Hamburg gefunden hat, die Zuhörer auf eine wilde Zeitreise durch alle Höhen und Tiefen ihres musikalischen Schaffens mitnehmen. Dabei sind zwei Stunden bester Unterhaltung, die einfach im Ohr bleibt, mehr als garantiert.

Suzi Quatro & Band: »It‘s only Rock`n`Roll«, Dienstag, 1. Oktober, 20 Uhr, Stadthalle Reutlingen, www.stadthalle-reutlingen.de