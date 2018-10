× Erweitern Symphonic Rock

Erstmals geht die neue Philharmonie Frankfurt mit ihrem Programm »Symphonic Rock in Concert« auf Tournee. Die Show ist dabei ein grandioses Ereignis der besonderen Art, bietet sie doch gleichermaßen einen Ohren- wie Augenschmaus, bei dem Rock- Hits und -Klassiker wie »Sympathy For The devil« (The Rolling Stones) oder »Bohemian Rhapsody« (Queen) in rockig orchestralen Versionen erklingen. Den ebenso voluminösen wie differenzierten Breitwandsound erzeugt die neue Philharmonie Frankfurt, ergänzt um ein versiertes Rock-Quartett.

Symphonic Rock, Sonntag, 28. Oktober, 20 Uhr, Liederhalle, Stuttgart,

www.liederhalle-stuttgart.de