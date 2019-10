Mit Hits wie »True« oder »Gold« startete der britische Popsänger Tony Hadley zusammen mit dem Spandau Ballett in den 80er Jahren eine Weltkarriere. Am 2. November beehrt er Mosbach in der Alten Mälzerei.

Mittlerweile ist er solo unterwegs und macht mit seiner »Talking To The Moon« Europatournee sechs Boxenstops in Deutschland. Bedeutende Ereignisse wie seine Mitarbeit an der Band Aid UK Charity-Single »Do They Know It’s Christmas« oder sein Auftritt bei Live Aid 1985 in London machten ihm zusätzlich einen Namen in der Popszene. Im Juni 1988 performte er im Wembley-Stadion bei einem legendären Konzert zu Gunsten Nelson Mandelas. Trotz neuem Album und Solo-Karriere wird Hadley an diesem Abend neben der eigentlichen Darbietung seiner elf neuen Songs auch alte Klassiker der Spandau Ballet-Ära performen. Zu sehen ist ein Tony Hadley, dessen Stimme auch dreißig Jahre nach Beginn seiner Karriere nichts an Einzigartigkeit und Leidenschaft verloren hat.

Tony Hadley, Sa. 2. November, 20 Uhr, Alte Mälzerei

Mosbach, www.va-maelzerei.nok-online.de