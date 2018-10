× Erweitern Tamikrest Tamikrest

Tamikrest bedeutet so viel wie »Bündnis« in der Sprache der Kel Tamashek. Es ist ein passender Name für die Band, die erfolgreich die Werte ihrer Kultur mit Klängen und Visionen verbindet. Spuren von Dub, Blues, Psychedelia, Funk und Art-Rock fließen in Tamikrests moderne Interpretation der traditionellen Tuareg- Musik ein. Die Musiker stammen ursprünglich aus Kidal im Nordosten Malis. Während Tamikrest ihre musikalischen Träume verwirklichen konnten, wurden ihre Familien zu Flüchtlingen. In ihrer Musik verarbeitet die Band diese Erfahrungen eindrucksvoll und schafft eine einzigartige Klangwelt zwischen Desert Blues, Melancholie und Hoffnung.

Tamikrest, Fr. 26. Oktober, 20.30 Uhr, Sudhaus, Tübingen

www.sudhaus-tuebingen.de