The Kelly Family: 25 Jahre »Over the Hump«

Mein Hausboot! Mein Bus! Mein Schloss! ... mit den Extravaganzen der Kelly Family lässt sich problemlos eine vierstündige VOX-Doku füllen. In den 90er Jahren gehörte die Kelly-Rasselbande zweifelsohne zu den schlagzeilenträchtigsten Musik-Acts des Landes - immer getreu dem Motto: »gehasst, verdammt, vergöttert!«. Ganz gleich, ob es der individuelle Lebensstil oder die hippie-esken Kleider waren - die Kellys polarisierten an allen Ecken. Dabei geht zumeist etwas unter, dass die Kelly-Kids allesamt ihr musikalisches Handwerk von der Pike auf gelernt haben. Die Liste von schlicht und ergreifend guten Songs ist lang. Von gefühlvollen Balladen a lá »NaNaNa« über rockigere Nummern wie »Why Why Why« zaubern Kelly-Songs zurecht ihren Fans auch heute noch ein Lächeln ins Gesicht. Nach einem Cut Mitte der 2000er ist ein Großteil der klassischen Kelly-Family-Besetzung mittlerweile wieder vereint, um das 25jährige Jubiläum des Erfolgsalbums »Over the Hump« live auf der Bühne zu zelebrieren. ame

The Kelly Family, Samstag, 21. Dezember, 19.30 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart, www.semmel.de