Die Schriftstellerin June kämpft seit Jahren mit einer Schreibblockade. Im Sommer 1977 ist es brütend heiß, und ein Serienmörder versetzt die Frauen New Yorks in Angst und Schrecken. Von Panik besessen wagt June keinen Schritt vor die Tür ihres Apartments. Während nachts die Sirenen heulen, wird sie immer wieder vom Summton der Sprechanlage aufgeschreckt, an der sich keiner meldet...

»Stunde der Angst«, ab 28.01. auf DVD und BD, Koch Films

