»TIMM ROCK«: Erstes Album in Arbeit

Acht Jahre ist es jetzt her, dass Timo Hofmann das Musikprojekt »TIMM ROCK« ins Leben rief, zu Anfang allerdings eher auf Sparflamme.

»Als das Projekt losging, war es noch nicht ernstzunehmen«, erinnert sich Timo Hofmann. »Aber seit 2019 ist richtig Dampf dahinter.« Für das Jahr 2021 war und ist einiges geplant. Bereits kurz vor Ostern diesen Jahres veröffentlichte »TIMM ROCK« die Single »Das Osterlied«, die Timo Hofmann allerdings »fast als Schnellschuss« beschreibt. Da das Lied unbedingt eine Woche vor Ostern veröffentlicht werden sollte, war kaum mehr Zeit für das Video. »Das Ziel war, dass die Leute den Track an Ostern schon kennen und sich gegenseitig den Link zuschicken. Jedenfalls wurde das Video dann in unglaublichen drei Stunden gedreht – und wir hatten großen Spaß dabei«, erinnert sich Timo Hofmann.

Als zentrale Single des Jahres betrachtet er allerdings »Es ist dein Leben«, ein Motivationssong, der gerade jetzt Menschen mit einem Durchhänger helfen soll. »Ich habe hier zum ersten Mal einen Rap-Part auf englisch geschrieben. In diesem Zwischenteil habe ich die »6 Rules of Success« von Arnold Schwarzenegger verbaut«, erläutert Timo Hofmann. »Das zugehörige Video wurde mit jeder Menge Aufwand, Herzblut und Spaß aufgenommen. Der Videodreh selbst endete übrigens für mich nach vollem Einsatz im Krankenhaus, da ich nach einem Sprung mit der Gitarre um den Hals derart unglücklich aufkam, dass mein Kreuzband riss. Der Dreh musste daraufhin beendet werden. Aber ich bin trotzdem mit dem Video sehr zufrieden.«

Auch in der zweiten Jahreshälfte soll noch einiges kommen, vor allem das erste »TIMM ROCK«-Album. Ein genaues Erscheinungsdatum gibt es noch nicht, es wird der Dezember angepeilt. »Aktuell fehlen noch vier bis fünf Songs, die Arbeit läuft auf Hochtouren.« Im Rahmen dieses Albums plant Timo Hofmann, mit Künstlern aus der Region zusammenzuarbeiten. Er selbst ist tief in der MORITZ-Region verwurzelt, stammt ursprünglich aus Heilbronn, lebte die letzten acht Jahre in Leingarten und ist vor kurzem nach Öhringen gezogen. Diese Verbundenheit soll sich auch im Album wiederfinden.

»Momentan bin ich eng in Kontakt mit Wolfdieter Hieke aus Buchen, der schon für Thomas Godoj und die »Pete Wolf Band« spielte und der in Sachen Keyboard meines Erachtens nach Süddeutschland regiert. Außerdem wird es Stand heute eine gemeinsame Single mit der Heilbronner Sängerin Cheri Lyn geben. Momentan nehme ich als Neu-Öhringer immer mal wieder Teile meiner Vorproduktion bei Thomas Höflein im Global Audio Studio im Hohenlohekreis auf. Das Ziel ist es aber, sobald Corona es wieder zulässt, auch zwei bis drei Tracks in den USA im Studio von »Mötley Crüe«-Schlagzeuger Tommy Lee in Los Angeles aufzunehmen. Damit möchte ich mir selbst einen großen Traum erfüllen. Die Kontakte zu Tommy Lee selbst und zu seinem Studio sind vorhanden. Aktuell scheitert die ganze Sache aber leider an der Corona-Situation.«

Mehr Infos unter www.timmrock.de