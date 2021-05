TIMM ROCK: Erstes Album in Arbeit

Acht Jahre ist es jetzt her, dass Timo Hofmann das Musikprojekt »TIMM ROCK« ins Leben rief, zu Anfang allerdings eher auf Sparflamme. »Als das Projekt losging, war es noch nicht ernstzunehmen«, erinnert sich Timo Hofmann. »Aber seit 2019 ist richtig Dampf dahinter.« Als zentrale Single des Jahres betrachtet er »Es ist dein Leben«, ein Motivationssong, der Menschen mit einem Durchhänger helfen soll. Auch in der zweiten Jahreshälfte soll noch einiges kommen, vor allem das erste »TIMM ROCK«-Album. Im Rahmen dieses Albums plant Timo Hofmann, mit Künstlern aus der Region zusammenzuarbeiten. Er selbst ist tief in der MORITZ-Region verwurzelt, stammt ursprünglich aus Heilbronn, lebte die letzten acht Jahre in Leingarten und ist vor kurzem nach Öhringen gezogen. Diese Verbundenheit soll sich auch im Album wiederfinden.

Mehr Infos unter www.timmrock.de