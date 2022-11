Der Schultag an der Yamimori Highschool beginnt wie jeder andere Tag – bis ein Handy klingelt und so ein tödliches Game in Gang setzt. Der Schüler Mikiya muss in den nächsten 30 Tagen 30 Menschen töten, um seinem Schicksal, das weit schlimmer als der Tod wäre, zu entgehen. Der unfassbare heiße neue Biolehrer Saeyama muss den Fluch brechen, ohne selbst zum Opfer von Mikiya zu werden. wol

»Can‘t Stop Cursing You« 1, ab 25.10., Carlsen, www.carlsen.de