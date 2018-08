Tschaikovsky in der Mälzerei

× Erweitern Sabina Schladebusch Haiou Zhang

Bereits zum siebten Mal veranstaltet die Firma MPDV Mikrolab GmbH in der Alten Mälzerei ein hochwertiges Klassisches Konzert mit anerkannten Gästen der internationalen Klassik-Szene. Die mehr als 110 Musiker der Russischen Nationalphilharmonie werden die Alte Mälzerei in Mosbach zum Beben bringen.Das weltklasse Orchester spielt unter der Leitung des international gefeierten Dirigenten Vladimir Spivakov in Begleitung des Starpianisten Haiou Zhang das Klavierkonzert Nr. 1 und die Sinfonie Nr. 5 von Pjotr Iljitsch Tschaikowski. Tschaikowski gilt als einer der zentralen Komponisten der Romantik und verfasste einige der bekanntesten Ballette der Musikgeschichte.

Haiou Zhang (geboren 1984 in Hohot, China) ist trotz seines jungen Alters und des Umstandes, dass er erst mit neun Jahren mit dem Klavierspielen begann, bereits ein von Kritik und Publikum gleichermaßen gefeierter Weltstar. Sein Studium am Central Conservatory of Music Beijing schloss er mit Auszeichnung ab, ebenso wie das Konzertexamen an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Als Solist spielte er bereits mit vielen renommierten Orchestern zusammen, darunter die NDR Radiophilharmonie Hannover unter Andrew Manze oder das Orchestra Filharmonica della Calabria unter Filipo Arlia.Vladimir Spivakov begann seine Karriere als Violin-Virtuose Anfang der siebziger Jahre mit weltberühmten Orchestern wie den Philharmonikern aus Wien, Berlin und New York sowie dem Chicago, London und Amsterdam Philharmonic Orchestra.Seit 2003 ist er Generalmusikdirektor der Russischen Nationalphilharmonie und seit 1979 leitet er das Kammerorchester Moskauer Virtuosen. Die UNESCO zeichnete Vladimir Spivakov 2006 für seine bedeutenden künstlerischen Verdienste und seine Aktivitäten zur Förderung des Friedens und des Dialogs zwischen den Kulturen als »Künstler des Friedens« aus.