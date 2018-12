Tübinger T.N.T.

× Erweitern AC DX Tributeshow

Die AC/DC-Show der besonderen Art kommt ins Sudhaus. Andere Bands spielen Stromgitarren – AC/DX sind wahre Energie. Die Tribute-Band der Extraklasse spielt Songs wie »Thunderstruck«, »Highway To Hell« oder »Hells Bells« so genial, wie das australische Original. Seit über 20 Jahren sind AC/DX europaweit erfolgreich on the road. Bei über 1000 Konzerten konnten sie ihre Fans begeistern. Nun starten sie eine neu konzipierten AC/DC-Rock-Show. Das zweieinhalb stündige Programm hat natürlich alle Rock-Klassiker von AC/DC mit an Bord und ist mit vielen optischen Überraschungen, wie Flammenwerfern oder den Höllenglocken gespickt.

MORITZ verlost 3x2 Tickets.