Unabhängigkeit im Musikbusiness – Geht das?

Lange Zeit galt ein Plattenvertrag als die einzige Möglichkeit, im Musikbusiness Fuß zu fassen. Dabei muss man jedoch oft Verträge unterschreiben, die die eigene Musik zu stark beeinflussen und den Stil verändern. Das kann den Erfolg der Künstler zwar vergrößern, da Plattenlabel durch vieljährige Erfahrung den Markt besonders gut kennen, für viele Musiker ist die künstlerische Freiheit jedoch wichtiger. Heute gibt es bereits verschiedene Möglichkeiten, die eigene Musik ohne ein Label zu veröffentlichen. Mehr Informationen dafür gibt es hier!

Musikalische Anfänge

Als Musiker ist aller Anfang schwer. Die gute Stimme und der coole Sound sind Voraussetzung, aber selbst wer das ganze Paket liefert, muss irgendwo gehört werden. Selbst kleine Gigs lohnen sich und man sollte als Musiker am Anfang seiner Karriere keine Chance ablehnen. Bars und Restaurants mit Live-Musik lassen oft auch unbekannte Bands bei kleinen Gigs auftreten und Musik-Wettbewerbe sind immer eine gute Anlaufstelle, um den eigenen Namen und die Musik in die Welt hinauszutragen. Wem die bezahlten Aufträge fehlen, der kann seine Instrumente auch an einer belebten Straßenecke aufstellen und dort eine kostenlose Performance für Fußgänger hinlegen. Straßenkunst ist auch in der Musikszene anerkannt und viele Hitmusiker haben ihre ersten Euros im Gitarrenkoffer verdient. Einige Musiker wählen sogar absichtlich den Weg auf den Straßen Deutschlands. Um sich von Tantiemen und anderen finanziellen Verantwortungen zu befreien, haben sich Musiker wie die Band Duo für eine Karriere als Straßenmusiker entschieden und meiden Konzerthallen und Radioauftritte. Das Musizieren auf der Straße ist jedoch nicht so einfach, wie man denkt. Jeden Morgen herrscht große Konkurrenz um die besten Plätze der Stadt und nur Frühaufsteher ergattern die Poleposition.

Die eigene Musik verkaufen

Wer die eigene Musik ohne Plattenlabel verkaufen und seine finanzielle Unabhängigkeit selbst in die Hand nehmen will, muss mit jeder Menge Arbeit rechnen, die sonst von anderen Menschen übernommen wird. Für die Selbstvermarktung stehen verschiedene Wege bereit. Wer komplett frei von Abgaben sein will – bis auf die gesetzlichen Steuern – der kann seine eigene Musik auf einer Bandhomepage verkaufen. Dazu benötigt man nur ein Bestellformular oder einen kleinen Webshop. Dabei können entweder physische CDs verkauft werden oder ein Downloadlink für die Single oder das Album versandt werden. Mit PayPal oder einer SEPA-Überweisung können Kunden ganz schnell und problemlos bezahlen. Die eigene Homepage basiert damit aber komplett auf Eigenwerbung. Niemand wird ohne Grund über diese Website stolpern, daher sind Flyer und Werbeschaltungen auf Social Media sowie anderen Plattformen das A und O, damit Kunden die Website überhaupt finden. Wer sich das Leben etwas einfacher machen möchte, kann seine Songs über iTunes oder Spotify anbieten, dabei geht jedoch ein Anteil der Einnahmen an die Plattform. Natürlich bleibt immer die Möglichkeit eigene CDs bei Auftritten zu verkaufen. Dort sind die Zuhörer genau in der richtigen Stimmung und wollen ein Stück von dem großartigen Sound mit nach Hause nehmen. Im Idealfall sollten all diese Möglichkeiten genutzt werden, um so oft gefunden und gehört zu werden wie möglich.

Andere Möglichkeiten Geld zu verdienen

Um sich den Traum einer Musikkarriere zu ermöglichen und von seinen Einnahmen leben zu können, kann man natürlich auch auf anderen Wegen Geld verdienen. Wer eine starke Fanbase besitzt, kann bei Konzerten und auf der Bandhomepage Merchandise verkaufen. T-Shirts, Taschen und Aufnäher mit dem Bandlogo sind ein absoluter Verkaufsschlager bei echten Fans. Auch der Verkauf von Tickets kann mit wachsender Beliebtheit eine Menge Geld einbringen. Ticketpreise sollte man jedoch nicht zu hoch ansetzen, denn ein voller Saal ist anfangs wichtiger, als eine volle Geldbörse. Nun folgen ein paar unkonventionelle Tipps, um mit der eigenen Musik finanziell unabhängig zu werden. So kann zum Beispiel ein Channel auf YouTube Geld einbringen, auf dem man Covers von berühmten Songs spielt oder Tutorials für ein Instrument anbietet. Einige Bands haben es auch mit Crowdfunding-Kampagnen auf Plattformen wie Kickstarter geschafft, ihr erstes Album zu finanzieren.

Wer auf ein Label verzichten möchte, um mehr Einfluss auf den eigenen Sound zu haben, hat mit diesen Tipps gute Chancen sich selbstständig zu machen. Die Möglichkeiten sind praktisch endlos und mit genügend Kreativität steht der unabhängigen Musikkarriere nichts mehr im Weg.