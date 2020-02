UpBeat Hohenlohe – Beats und Bebop in Künzelsau und Schöntal

UpBeat Hohenlohe präsentiert in diesem Jahr am 7. März im Rathausfoyer Künzelsau und am 14. März im Zuhaukeller Kloster Schöntal mit Virtual Leak und Ark Noir zwei aufstrebende Bands der kreativen deutschen Musikszene, die ihre ganz eigene Sprache sprechen und ästhetisch neue Horizonte öffnen.

Dabei integrieren sie Musikerinnen und Musiker des Ganerbengymnasiums Künzelsau sowie des Ganztagsgymnasiums Osterburken, um Stücke zu erarbeiten, weiter zu entwickeln und sogar zu komponieren.

Am 7. März um 19 Uhr steht Heidi Bayers »Virtual Leak« spielerisch verschachtelt im Rathausfoyer Künzelsau auf der Bühne. Das Quartett bildet für die Trompeterin und Komponistin den idealen Ausgangspunkt, ihre musikalischen Ideen in reduzierter Besetzung zu entwickeln und einen Ort des gemeinsamen Erfindens, Verwerfens und Verquickens mit Working-Band-Charakter am Puls der Zeit zu kreieren. 2018 in Köln gegründet, ist es vor allem dieser unvorhersehbare und ausbrechende musikalische Gestus, dem das Quartett ohne Harmonieinstrument seinen Namen verdankt. Organische Melodien, hier und da spielerisch verschachtelt und kontrapunktisch verarbeitet, münden in kontrastreichen Passagen. Harmonie im klassischen Sinne geht im wahrsten Sinne des Wortes flöten – und ist trotzdem immer präsent, mal subtiler, mal dynamischer, aber doch immer zum Greifen nah. Rhythmisch fließend, gespickt mit Überraschungen und Wendungen, jedoch immer im Sinne der Melodie und des Gesamtklangs denkend, bilden »Virtual Leak« eine Band voller Energie und eine moderne Version der legendären Klänge von Ornette Coleman & Co. Bandmitglied ist auch Saxofonist Johannes Ludwig, der als künstlerischer Leiter des Festivals auch die Schulworkshops plant und initiiert. Supportet wird Virtual Leak von der Jazzband des Ganerbengymnasiums Künzelsau.

Am 14. März ebenfalls um 19 Uhr verwandelt sich der Zuhaukeller in Kloster Schöntal dann in einen Electro-Jazzclub. Die junge Münchner Band »Ark Noir« erforscht das Universum elektronischer Klänge und Beats und verbindet dieses mit dem Element der Improvisation. Ihre Musik klingt manchmal rau und düster, an anderer Stelle reich an Tiefe und Texturen und bewegt sich von cineastischen Soundwelten hin zu pulsierende Beats. Das Quintett verwendet Synthesizer, Sample-Pads und eine Vielzahl von Effektpedalen, um Klanglandschaften zu erzeugen, die elektronisch klingen aber dennoch von echten Instrumenten wie Saxofon & Co. gespielt werden. Ihr aktuelles Album heißt »Tunnel Visions« (enja records) und passt somit erstklassig in den Gewölbekeller nach Schöntal. Unter den Musikern sind ambitionierte Soundtüftler der Münchner-Jazzszene, darunter auch Echo-Jazz-Gewinner. Ihre Beats, Flächen und Soundtracks kreieren sie in Schöntal zusammen mit der Jazzcombo des GTO aus Osterburken.

Virtual Leak, Sa. 7. März, 19 Uhr, Rathausfoyer, Künzelsau

Ark Noir, Sa. 14. März, 19 Uhr, Kloster Schöntal

www.upbeat-hohenlohe.de