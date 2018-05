Vanessa Mai - Supersause zu Hause

Eine bildhübsche, blutjunge, hochtalentierte Frau bringt 2015 ihr erstes Soloalbum auf den Markt und – zack – steigt sie damit gleich unter die Top-10 in den offiziellen deutschen Hitlisten ein, wird Nummer eins der heiß umkämpften Schlagercharts, kassiert den ersten Rang der Airplaycharts, kündigt ihre Solotour an, ihr Song »Wolke 7« wird der Sommerhit und im Handumdrehen ist sie im TV als DSDS-Jurorin ein Star.

Wenn man ein Synonym für die musikalischen Superlative braucht, könnte das heute Vanessa Mai sein – ein halbes Jahr nach der Premiere bekommt sie Album-Gold in zwei europäischen Ländern, nach knapp einem dreiviertel Jahr dazu noch die höchste musikalische Auszeichnung im deutschsprachigen Raum, den Echo. Nach ihrem zweiten Album »Für Dich« geht die Erfolgskurve anschließend ungebrochen spektakulär weiter. Platz drei der Media Control Charts, erstmals sogar Platin für über 200.000 verkaufte Tonträger, eine ausverkaufte Tour, TV-Shows, im Finale der Jubiläumsstaffel von »Let’s Dance« bei RTL. Und nun präsentierte Vanessa Mai mit »Regenbogen« ihren dritten Longplayer. »Mit keinem anderen Album war ich so sehr ich selbst, wie diesmal. Mit keinem anderen Album konnte ich mich so sehr identifizieren«, sagt sie. Neben zahlreichen Auftritten wird sie auch in diesem Jahr - zum zweiten Mal - die Supersause zu Hause in ihrer Geburtsstadt Backnang feiern. »Es ist schon ein gewaltiger Unterschied«, sagt der Schlager-Shootingstar, »ob man irgendwo in einer Halle oder in einer Arena auftritt, auch wenn zehntausende Zuschauer da sind, oder ob man einfach vor der eigenen Haustür das Open Air macht.« So ist die »Supersause zu Hause« nicht nur für Vanessa Mai ein unglaublich besonderes Open Air, sondern auch für die Fans – sie kommen aus allen Regionen Deutschlands zu ihr nach Hause und feiern gemeinsam auf dem Stiftshof – in einem atemberaubenden Ambiente, mitten im Herzen Backnangs, wird es am 4. August wieder eine einmalige Eventlocation geben. Hier ist Vanessa Mai nicht nur zu Hause, sondern auch besonders nah dran an ihren Fans um mit Ihnen einen Abend der ganz besonderen Art zu erleben. ame

Vanessa Mai, Samstag, 4. August, 20.30 Uhr

Stiftshof, Backnang, www.vanessa-mai.de