Vanja Sky: Zwischen Blues und Rock neu geboren, 25.10.25

Vanja Sky gilt als Kroatiens Antwort auf Sheryl Crow und Norah Jones – und ihre Karriere hat in rasantem Tempo Fahrt aufgenommen. Nur fünf Jahre, nachdem sie zur Gitarre griff, nahm sie ihr Debütalbum »Bad Penny« mit internationalen Größen der Bluesszene in den Bessie-Blues-Studios in Tennessee auf. Produziert wurde es von Grammy-Preisträger Jim Gaines. Inzwischen ist Vanja Sky längst mehr als ein Geheimtipp: eine der spannendsten Entdeckungen der europäischen Blues- und Rockszene. Zu ihren bisherigen Highlights zählt die enge Zusammenarbeit mit Szenegrößen wie Bernard Allison und Mike Zito. 2023 erschien ihr drittes Album „reborn“ – eine musikalische Weiterentwicklung und ein klares Statement: kraftvoll, persönlich, gereift. Es zeigt eindrucksvoll, dasst Sky endgültig in der Rockszene angekommen ist – ohne ihre Wurzeln im Blues zu verleugnen.

Vanja Sky, Sa. 25. Oktober, 20 Uhr, Rätschenmühle, Geislingen, raetsche.com