Vier Jahrzehnte Hits: Simply Red in Stuttgart, 26.10.25

Nur wenige Bands können auf eine so lange und erfolgreiche Karriere wie Simply Red zurückblicken. Mit über 60 Millionen verkauften Alben weltweit, fünf Nummer-1-Alben in Großbritannien, 1,8 Milliarden Streams auf diversen Plattformen und mehr als einer Million YouTube-Abonnenten gehört Simply Red weiterhin zu den erfolgreichsten und beliebtesten Musikgruppen. 2025 feiert die Band ihr 40-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass gehen sie erneut auf Tour und präsentieren ihre beeindruckende Erfolgsgeschichte – von den Anfängen mit dem Album »Picture Book« aus dem Jahr 1985 bis hin zur neuesten Veröffentlichung »Time«, das 2023 erschienen ist und allem, was dazwischen liegt. Ihre Live-Auftritte zeichnen sich durch hohe Qualität aus, und Mick Hucknall gilt seit langem als einer der herausragendsten Sänger der modernen Musikszene.

Simply Red, 26. Oktober, 20 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart, www.stuttgart-live.de