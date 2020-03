Vier Konzerte Bei »Jazzin‘ Herrenberg 2020« vom 26.-29. März

Auch in diesem Frühjahr findet das Herrenberger Jazzfestival »Jazzin‘ Herrenberg« im Mauerwerk statt. In diesem Jahr sorgen vier Konzerten für einen künstlerischen und musikalischen Überblick über das fabelhafte Jazz-Genre. Den Auftakt am Donnerstag, den 26. März macht das Fabio Gouvea Quintett. Der brasilianische Musiker Fabio Gouvea ist für seinen melodischen Ansatz mit harmonischem Konzept und einem erhebenden Rhythmusgefühl bekannt. Am Freitag folgt der Auftritt eines der Shootingstars der Jazz-Szene, dem 19-jährigen Jakob Manz. Musikalisch sorgt er für afroamerikanischen Beats, aber auch entspannt ruhigen Momenten. Am Samstag verzaubert das Juliana Blumenschein Quartett die Zuhörer mit einer faszinierenden Mischung aus Jazz und brasilianischer Musik. Zum Abschluss des Festivals am Sonntag sorgen die vier Jazzabellas für einen frischen Jazzsound voller Wärme, Kraft und Glanz.

Jazzin‘ Herrenberg 2020, Do. 26. bis So. 29. März, jeweils 20 Uhr, Mauerwerk, Herrenberg www.mauerwerk.de